El PP exige el alcantarillado de Peña de las Águilas

La concejal del grupo municipal popular, Manoli Mora, ha denunciado el abandono por parte de PSOE y Compromís a los vecinos de Peña las Águilas que ven como pasa el tiempo y siguen sin alcantarillado. Y es que la infraestructura está en manos del Gobierno central. Así está la situación en la pedanía ilicitana, donde el Ayuntamiento y Aigües d'Elx han invertido 3,2 millones de euros en las obras, realizadas en cuatro fases, para llevar el servicio a la pedanía, que necesita del colector primario para poder entrar en funcionamiento. Una infraestructura que se comprometió a pagar el Ministerio hace una década, sin que hasta el momento haya puesto ni un euro.

Mora ha dicho que “ya está bien de promesas, ya está bien de engaños, lo que necesitan los vecinos de Peña las Águilas son hechos. PSOE y Compromís llevan 6 años gobernando el municipio y han sido incapaces de reivindicar ante el Gobierno la conclusión de esta obra fundamental para dotar de normalidad a esta pedanía ilicitana”.

“Cuando decimos que González es un político amortizado se fundamenta en hechos como estos, un político que ha sido incapaz de reivindicar ante el Gobierno de Sánchez la conclusión del alcantarillado, un político que ha vendido a bombo y plantillo su compromiso con la finalización de estas obras y que siguen igual que hace 6 años, un político que ha abandonado a 300 familias que esperan el colector principal para conectarse y las 270 viviendas que esperan a que se presupueste por parte de González la red secundaria”, ha dicho Mora, quien también ha acusado al alcalde de ser "incapaz de asfaltar los caminos donde han realizado las obras y que los vecinos sufren a diario los baches y hundimientos”.

“Si no se construye el colector principal todo el desembolso realizado hasta la fecha de 3 millones de euros, con mas de 7 km de red construida, no servirán para nada, al igual que no servirá para nada el desembolso de numerosos vecinos para conectarse a la red de alcantarillado”, ha lamentado la edil del PP.

Los populares han exigido "hechos, exigimos acciones, exigimos que se hable claro a los vecinos; si no van a concluir las obras, que lo digan, si Sánchez no cree en Elche, que lo digan, pero que no nos sigan tomando el pelo” ha concluido Mora.