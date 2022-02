La oposición de Elche en bloque exige la rescisión del contrato de la residencia Altabix

Todos los grupos de la oposición en Elche han exigido en una comparecencia conjunta, a las puertas de la residencia de mayores de Altabix, la rescisión del contrato que mantiene la Conselleria de Igualdad y Polìticas Inclusivas con una empresa para su gestión. Desde que comenzó la pandemia, las quejas de familiares se han sucedido, denunciando el abandono de los ancianos, la falta de personal o la limpieza. La gota que ha colmado el vaso fue el diario de un interno publicado por INFORMACIÓN en que relataba días que le servían la comida fría o a deshoras. Hay que tener en cuenta que una gran mayoría de internos no puede valerse por sí mismos. Durante la pandemia, fue preciso que interviniera la UME (Unidad Militar de Emergencias) para desinfectar las instalaciones, en las que murieron una veintena de ancianos y hubo más de un centenar de contagiados, incluyendo buena parte del personal, lo que dejó la plantilla diezmada en plena crisis sanitaria durante días. El Síndic de Greuges, al menos en dos informes, ha solicitado a la consellera Mónica Oltra, que asuma la gestión sin que ésta lo haya hecho.

El presidente del Partido Popular de Elche, Pablo Ruz, en una comparecencia a las puertas de las instalaciones ha hecho una condena rotunda de la dejadez del equipo de gobierno con los mayores de la Residencia de Altabix. Ruz ha declarado que “PSOE y Compromís negaron la urgencia de abordar la crisis sanitaria de la residencia en el último pleno. El resultado han sido personas mayores que han fallecido por el abandono de Mónica Oltra y Carlos González”.

“La razón de que haya este descontrol y descuidado con los mayores es la falta de voluntad y compromiso de Mónica Oltra y Carlos González. Son culpables de la falta de enfermeros, del mal funcionamiento de las camas articuladas, de que no sirvan el 40% de los radiadores, de que las puertas de emergencia no estén en uso, de la mala alimentación que sufren los residentes, de la inexistencia de un protocolo, y de un largo etcétera; y por tanto son cómplices de la muerte de estas personas”.

“Si la situación que se ha producido durante estos años en la residencia se encontrará algún familiar del PSOE y Compromis ya habrían puesto soluciones. Mónica Oltra está buscando la forma de lavar su imagen por el escándalo de los abusos a menores perpetrados por su exmarido y que estaban bajo la tutela de su Conselleria, ninguno asume la responsabilidad de lo sucedido en la residencia de Altabix”, denuncia Ruz.

ReCoVa

“Después de que PSOE y Compromís renunciaran a nuestra moción de urgencia para rescindir el contrato con la residencia de mayores de Altabix, hemos registrado la moción para que sea debatida sin que PSOE y Compromís se puedan negar. Estamos dispuestos a retirarla si PSOE y Compromís se adhieren como lo hemos hecho el resto de formaciones políticas a la declaración institucional promovida por ReCoVa”. ReCoVa es el colectivo que en la comunidad valenciana agrupa a familiares de personas ingresadas en residencias.

“Los mismos que se abanderan de mirar por el pueblo, cuidar a sus ciudadanos, cambiar las cosas, irónicamente a mejor, son los mismos que han dejado morir a siete ancianos de la residencia de Altabix, todo por no hacer lo que tenían que hacer: asegurar los cuidados oportunos para los residentes allí. Una vez más dejan reflejada la ´marca PSOE´, la hipocresía, la propaganda y el engaño”, insiste el portavoz. “Desde el Partido Popular volvemos a exigir, y no nos vamos a cansar de ello, que la Conselleria tome las decisiones oportunas con la empresa y que estas sean contundentes. Son vidas humanas las que están dejando en manos de nadie”, ha concluido Ruz.

Ciudadanos

A su vez, la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, ha declarado que “la situación de la Residencia de Altabix es alarmante y desde la oposición exigimos al bipartito que se una a nosotros y desde la corporación, de manera unánime, exigimos medidas a la Conselleria de Políticas inclusivas. Aquí no se trata de colores políticos, se trata de la situación que están denunciando las familias de usuarios a la que hay que darle solución de forma inmediata. El problema de la Residencia de Altabix es un problema que se ha ido agravando con la pandemia pero que viene de lejos”.

"A Mónica Oltra, a quien pedimos su inmediata dimisión por inoperante e irresponsable", dice Vox

Vox

Además, también se une la portavoz de Vox, Aurora Rodil, que ha declarado que “respondiendo al grito desesperado de las asociaciones de familiares, los trabajadores y los relatos desgarradores de los residentes, estamos aquí para reclamar de viva voz, para que esta inicua situación de sufrimiento y desatención que sufren nuestros mayores de la Residencia de Altabix termine ya. Responsabilizamos, en primer lugar a la Generalitat y a la titular del área, Mónica Oltra, a quien pedimos su inmediata dimisión por inoperante e irresponsable, pero también exigimos a las autoridades locales que no miren para otro lado".

Rodil ha añadido que "la empresa que dirige esta residencia no estuvo en ningún momento a la altura de las circunstancias. Son muchos meses ya, años, muchas muertes y muchos pesares, que sufren estos ancianos por falta de personal y medios. La situación es tan grave que debería llenarnos a todos de vergüenza y sin excusa, ni demoras, debe producirse un cambio de forma inmediata. Se lo debemos a ellos, a nuestros mayores. Por nuestra parte no pararemos hasta que sus justas reclamaciones sean escuchadas. Es de justicia”.

"La Conselleria no puede seguir mirando a otro lado con el tema de las deficiencias del centro", dice García-Ontiveros

García-Ontiveros

Por otra parte, también el concejal no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, ha declarado que “la Conselleria no puede seguir mirando a otro lado con el tema de las deficiencias del centro de mayores de Altabix. La situación está siendo ya insostenible y las familias de los residentes y los propios residentes están cansados del ninguneo que sufren. Es evidente que la gravedad del estado de las instalaciones, así como el deficiente servicio prestado por la concesionaria del centro, está generando situaciones de alarmante desamparo y debemos recordar que el gobierno valenciano ya ha sido condenado judicialmente por no proporcionar los medios adecuados a profesionales sanitarios en la primera ola de la pandemia. Es una situación que se podría extrapolar a este caso si el mismo termina siendo judicializado por las familias de las personas que residen en este centro”.