Un Día de Andalucía para el reencuentro

Los andaluces y las andaluzas de nacimiento y de corazón estarán de acuerdo en que el 28 de febrero es una fecha que trasciende más allá de celebrar la aprobación en 1980 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, hecho que merecidamente reconoció a la comunidad más poblada del país como nacionalidad histórica. Ante todo, el Día de Andalucía es la exaltación de la historia y la cultura en común de las ocho provincias de una tierra que desde la antigüedad ha proyectado su acervo y el talento de sus habitantes al resto de la península y al mundo entero. Y que en 2022 encierra mayor significado al tratarse del feliz reencuentro tras las calamidades pandémicas padecidas.

Elche exhibe orgullosa su identidad genuinamente valenciana, aunque también la herencia andaluza gracias a la indisoluble huella que han ido dibujando diferentes generaciones de andaluces y andaluzas que escogieron nuestra localidad para forjar un proyecto de vida y trabajaron en sus sectores productivos contribuyendo a transformarla, con el sudor de su frente, en la gran ciudad actual. Por ello conmemoramos el Día de Andalucía como propio al suponer ese gran marco de convivencia hilado por un folclore que no es ajeno y del que los ilicitanos y las ilicitanas nos impregnamos y somos partícipes.

No en vano, el «duende» andaluz estuvo presente en nuestras vidas pese a la emergencia sanitaria, al igual que otras manifestaciones de la tradición local. Casa de Andalucía fue la organizadora del último acto festero antes del confinamiento y del primero cuando se relajaron las medidas preventivas, en 2021. Ahora que retomamos el calendario de fiestas, la Comunidad Andaluza tiene mucho que decir y que aportar con su característica alegría. La Feria de Abril o el Rocío son citas consolidadas y tan esperadas en nuestra ciudad como cualquier otra.

Y, sin embargo, la solemnidad de las misas rocieras, el jolgorio de las romerías o la elegancia de los vestidos de faralaes agitándose al son de la guitarra y los aromas de azahar son la punta del iceberg. La influencia andaluza en nuestra tierra, quisiera subrayar, no se limita a fechas señaladas, sino que se prolonga durante los 12 meses del año. Andalucía en Elche, como ya he mencionado, son sus laboriosas gentes, sin las cuales nuestra ciudad no hubiese alcanzado jamás el peso demográfico del que hoy gozamos con más de 234.000 almas. O la gastronomía. O el pasado más remoto con forma de media luna y cuyos vestigios son también pieza clave del paisaje urbano contemporáneo.

Pero si hay algo que nos une a ilicitanos y andaluces es compartir unos valores y una manera de vivir semejantes y que tiene en la cultura su correa de transmisión. Nos mueve el mismo fervor por los símbolos; admiramos la clarividencia de las Cortes de Cádiz; nos emocionan los mismos versos de Lorca o Machado; atesoramos un patrimonio envidiable; reivindicamos las damas íberas de Baza y Elche en sus lugares de origen; y circunstancias sombrías como la salida del legado de Miguel Hernández de Elche nos brindó una relación de hermandad con Quesada.

Las columnas de Hércules se yerguen cual palmeras al cielo en el escudo de la autonomía andaluza con un lema —»Para sí, para España y para la humanidad»— que hace tiempo dejó de ser una aspiración, convirtiéndose en una realidad que en Elche constatamos. Porque Andalucía exporta genio y cultura. Hablar de la cultura andaluza es hacerlo de la española y así se entiende internacionalmente. Y la capital del Baix Vinalopó se enorgullece, por diferentes vicisitudes históricas, de ser depositaria de dichas raíces.

Andaluces de Elche o de cualquier latitud, os traslado mi más afectuosa felicitación, mi afecto y mi empatía en vuestra jornada, que a su vez es tan especial para todos los ilicitanos e ilicitanas. En esta ciudad de sol y palmeras, que se identifica con el Misteri y con su Dama y que a su vez se siente tan cercana y en sintonía con el sur peninsular, seguiremos caminando juntos para hacer de nuestra localidad un lugar próspero, abierto y sensible a las inquietudes de los integrantes de la Comunidad Andaluza, hoy nostálgicos con el pueblo que les vio nacer o el de sus antepasados y que han hecho de Elche su hogar.