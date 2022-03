La ministra sobre el cambio de estación del AVE en Madrid: "era necesario"

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, ha justificado hoy en el Senado, a preguntas del senador ilicitano Pablo Ruz, el cambio de estación destino en Madrid del AVE de Atocha hasta Chamartín, a unos siete kilómetros, porque ha dicho que era "un cambio necesario". Según ha asegurado, esta decisión es técnica y no política, para "poder optimizar la capacidad de ambas estaciones. Como hemos ido adelantando estamos estudiando alternativas con la Generalitat Valenciana" después de que esta se enterara a través de la publicación por INFORMACIÓN de la decisión.

"Era una decisión planificada, la de llevar la cabecera de la Alta Velocidad de Levante hasta Chamartín y conocida en el sector"

A continuación ha dicho que esta es una "decisión planificada, la de llevar la cabecera de la Alta Velocidad de Levante hasta Chamartín y conocida en el sector. Tanto es así que cuando la línea de Alta Velocidad Madrid-Valencia se inauguró en 2010, tras años de estudio, proyectos y obras, estaba ya el kilometro 0 en Chamartín, no en Atocha".

La explicación que ha dado la ministra es que para mantener parada en ambas estaciones, Chamartín y Atocha, hace falta "tener acabada la estación pasante, pero eso es una actuación que no impulsaron suficientemente", le ha dicho a Ruz, refiriéndose a su partido cuando gobernaba, el PP. "Ustedes suspendieron el proyecto básico y eso que no eran ajenos a la saturación de ambas estaciones ni al escenario de liberación del sector ferroviario". Según la ministra, "ahora que esta próximo a entrar en servicio el nuevo túnel y los proyectos de mejora de ambas estaciones, la mejor solución es esta. Con ese se evita la confusión a los viajeros sobre su estación de salida o de llegada (en Madrid)".

"No se puede hacer ni con Sevilla porque usan otro sistema de señalización, ni con Barcelona porque la infraestructura no está conectada con el nuevo túnel"

La titular de Transportes ha defendido Chamartín como una estación "céntrica, perfectamente comunicada con todos los medios transportes públicos, en el corazón financiero y con acceso directo al aeropuerto". Raquel Sánchez ha negado un agravio comparativo con otras comunidades que no se ven desplazadas, como le ha reprochado Ruz con estas palabras, "no lo es. No se puede hacer ni con Sevilla porque usan otro sistema de señalización, ni con Barcelona porque la infraestructura no está conectada con el nuevo túnel. Nuestro compromiso es hacer las obras necesarias para abrir la nueva estación pasante", que unirá estas dos estaciones madrileñas, "momento a partir del cual los operadores podrán incluir Atocha (como destino) pero estamos hablando con la Generalitat Valenciana para ver las alternativas o mejoras pero en ningún momento fue política, fue técnica y ustedes conocieron y no adelantaron en su día para el estudio de la estacion pasante".