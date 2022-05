Innovación o para largo me lo fías

Este lunes se ha celebrado en Elche una reunión de la Agencia Valenciana de la Innovación (IVA) con responsables del Ayuntamiento ilicitano a cuenta de la rémora en la que se ha convertido el único proyecto que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado desde 2018 como compensación a la ciudad por la deuda reconocida por los terrenos sobre los cuales se construyó el campus de Elche de la UMH (43 millones de euros). No voy a entrar a explicar por qué el proyecto, que se anunció como un centro de diseño y moda del calzado en las antiguas dependencias de Correos, es una rémora. Si se tiene en cuenta que han pasado casi cuatro años y el inmueble anunciado sigue tal cual, yo creo que ya es suficiente para entenderlo, pero si uno sigue la secuencia desde entonces de anuncios igual les parece más una película de ciencia ficción. En cualquier caso, al encuentro del lunes vino la consellera de Innovación, Carolina Pascual, a la que los medios de Comunicación no tuvieron la oportunidad de ver porque, como todo debía ser muy secreto, de las conclusiones de la reunión se informó por nota de Prensa. Este siempre es un buen sistema. Sobre todo para evitar que te pregunten, como consellera que también es de Universidades, por cómo están las cosas con la UMH de Elche a cuenta de la decisión del presidente de todos los valencianos de implantar el grado de Medicina en Alicante, cuyo coste aproximado está cifrado en 20 millones de euros... que viene a ser algo así como la mitad de la deuda que tiene con Elche. Pero prefirió evitar un encuentro en el que siempre puede pasar que alguien pregunte algo que no está en el guión, como por ejemplo su futuro político. Optaron por, en aras de la transparencia, zanjar la visita con una nota que no diera lugar a equívocos.

Y, pese a los esfuerzos de los compañeros de comunicación de la consellera para volver a explicarnos qué es lo que se pretenden hacer en el antiguo edificio de Correos, sigue sin quedarme claro. Igual a ustedes sí. Les leo: «La misión de este centro de referencia formativo en tecnologías habilitadoras es proporcionar los conocimientos, aptitudes y habilidades imprescindibles para su incorporación en el tejido productivo a través de formación especializada dirigida especialmente a operarios y mandos intermedios de las empresas de la Comunidad Valenciana, así como a estudiantes universitarios y de formación profesional».

¿No lo han pillado? No se preocupen, aún hay más. Les ayudo: «En dicho plan de actuación se priorizará, precisamente, la determinación de los usos asignados a la primera fase del proyecto, para la que se están barajando distintas alternativas relacionadas con la formación en tecnologías habilitadoras en el sistema productivo, proporcionando formación especializada a las empresas». Y se añade: «Esta labor de conceptualización se realizará en colaboración con grupos especializados de carácter técnico que trabajarán en la definición de cada una de las áreas de la learning factory».

Lo dejo aquí. No sigo. Ahora bien, ¿ustedes saben ya de qué estamos hablando? porque llevan dos largos años con esta idea. Una cosa está clara porque si algo no tiene vuelta de hoja son los plazos y algunos dejó caer la AVI en su nota. Como por ejemplo que las obras no está previsto que comiencen hasta el segundo semestre de 2024 porque en estos momentos están en la fase de «conceptualización», que digo yo que es que aún no saben para qué va a servir y es para lo que se ha contratando a una empresa especializada vasca, que debe saber muy bien qué se cuece en Elche y a la que le han dado un plazo de 18 meses nada más y nada menos para resolver estos menesteres. Todo para que este centro se convierta en una «palanca de cambio que impulsará la transformación del modelo productivo a través de la incorporación de conocimiento y tecnología a nuestras empresas» (perdonen, no me he podido resistir a meter otra frase de la AVI tan conceptualmente perfecta). Pero, mientras se cocina todo esto y antes de concluir 2022, van a abrir un local de 300 metros cuadrados en la calle Flamarión. No sé con qué objetivo si no saben para qué va a servir este proyecto que nos va a colocar como «líderes en innovación tecnológica en la Comunidad Valenciana», dice nuestro alcalde, Carlos González. Ya se imaginarán ustedes las caras que pondrán los funcionarios, que los habrá, de la oficina provisional de algo que aún no se sabe qué es o qué cartel le pondrán para identificarlo. Si en el segundo semestre de 2024 comenzarán las obras se supone que antes de 2026 no estarán acabadas... digo yo si es algo tan moderno que nos va a sacar de la actual Edad de Piedra. Igual para entonces se preguntan dónde van a aparcar o cómo van a llegar aquellos que quieran conocerlo porque en tranvía creo que no será.