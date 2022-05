Esther Díez, Compromís: "Ahora vemos la oportunidad de decir que no al hotel de las Clarisas al votarlo por separado"

Compromís ha justificado este miércoles, después de consensuarlo con su ejecutiva, por qué va a votar ahora directamente en contra de la modificación del Plan General para posibilitar un hotel en el convento de las Clarisas dejando a sus socios de gobierno en minoría quienes se quedan con once apoyos al salirse voluntariamente de la votación Patricia Macià por la vinculación del proyecto con su hermano. Este giro en el guion complica que el alojamiento hotelero pueda salir adelante por el momento, ya que el PSOE necesita de tres apoyos en la oposición y ni PP (con 9 ediles) va a dárselo, ni Vox (2 concejales). Por ahora Ciudadanos no ha desvelado si lo respaldará y el posible sustento del edil no adscrito, Eduardo García Ontiveros, será insuficiente.

La portavoz del partido nacionalista, Esther Díez, ha comparecido junto a su compañero Felip Sànchez, para defender su postura frente a La Merced. "Lo dijimos desde el principio porque no estamos de acuerdo con privatizar la iglesia gótica, que es la zona de mayor valor, convirtiéndola en un restaurante lo que limitaría el acceso a este lugar a las personas que no puedan permitirse pagar un cubierto", ha señalado Díez. Compromís consultará con su ejecutiva si apoya la recalificación de las Clarisas para permitir el hotel Con la votación diferenciada para aprobar los cambios de suelo de las Clarisas, los mercados y L'Escorxador, que se iba a tramitar en un principio en bloque, Compromís ha dicho que ha "visto la oportunidad ahora" de desmarcarse. El argumento de porqué hasta este momento no se habían opuesto en las votaciones que han tenido que realizar de forma previa hasta llegar a este punto es porque "todo se estaba tramitando de forma conjunta y nosotros lo que queríamos es resolver de forma prioritaria el Mercado Central y además como Compromís estamos satisfechos que al final se haya apostado por una rehabilitación del edificio que es lo que hemos defendido desde el principio". Por lo tanto, los socios minoritarios del equipo de gobierno sí que están dispuestos a apoyar el cambio de suelo para permitir que el mercado central se rehabilite y se transforme en un mercado gastronómico, al igual que lo harán para posibilitar que la ladera albergue definitivamente un edificio de abastos. El PSOE necesitará mayoría absoluta para recalificar las Clarisas antes de que sea hotel "Entendemos que tenemos que garantizar que toda la ciudadanía tiene que disfrutar del patrimonio público", ha manifestado la portavoz de Compromís y ha lanzado un aviso al PP, el principal partido de la oposición que más se ha opuesto al proyecto del hotel en el convento. "La hemeroteca existe y el que quiere erigirse como defensor del patrimonio público cuando gobernó y regaló el patrimonio de los ilicitanos hace, como mínimo, un ejercicio de cinismo, por decirlo suave", ha señalado Díez, además de vincular la postura de los populares con "una moda o una oportunidad política para sumarse a esta defensa del patrimonio". Sobre el apoyo de Compromís a consolidar el mercado provisional en zona verde, entienden que "hay que solucionar de forma enquistada una situación generada por el PP" y Esther Díez ha dicho que están "satisfechos por cómo se ha resuelto esta cuestión. Es la manera de resolver todo lo que atañe al mercado central y esperemos que lo antes posible podamos rehabilitar el edificio y completar la transformación que estamos llevando a cabo en el centro histórico". Frente a este vuelco que va a suponer ahora para los socialistas el plante de sus socios, la portavoz de Compromís ha defendido que la relación sigue siendo buena y ha garantizado la estabilidad del ejecutivo, "son conocedores de la postura con el proyecto desde el principio en los términos en los que está planteado", ha señalado. Díez también ve ya pocas opciones de que lleguen a una solución satisfactoria para que los ilicitanos pudieran disfrutar, aún abriéndose el hotel, de la sala gótica. "Estamos en un punto en el que no va a haber más alternativas sobre la mesa porque ha habido un tiempo y no se han puesto". La coalición apuesta por seguir buscando líneas de ayudas para rehabilitar el convento, ha recordado que inicialmente el ejecutivo local del que forma parte tuvo la intención de incluir la Clarisas en la estrategia de los fondos europeos Edusi, y ha reconocido que "hay que actuar de forma urgente porque es una de nuestras joyas patrimoniales y tenemos que garantizar su viabilidad".