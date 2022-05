Alicante y Elche sin citas para renovar el DNI y el pasaporte y esperas de dos meses en el resto de la provincia

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y son muchos los que ahora, a las puertas de un merecido descanso y tras dos años sin poder viajar sin restricciones por la pandemia, buscan un vuelo y ¡sorpresa!: el DNI o el pasaporte están caducados. Lo habitual es que muchos ciudadanos recuerden que tienen el carné caducado justo cuando llega el momento de las vacaciones o lo necesitan para realizar un trámite, como ir a la notaría. El problema es conseguir una cita para renovar los documentos. Las ocho oficinas de expedición de la provincia se encuentran colapsadas. En algunas no hay citas hasta mediados de julio y en el caso de Alicante y de Elche ni siquiera se puede hacer la solicitud porque no hay horarios disponibles.

Este año las ganas de viajar tras dos años con restricciones por la pandemia de coronavirus, les han hecho a muchos acordarse de los documentos necesarios para hacerlo, el DNI o el pasaporte, y se están encontrando con que estaban caducados, lo que está provocando una oleada de solicitudes que ha desbordado todas las expectativas y al sistema. Conseguir un hueco libre a pocos días vista es casi un «milagro». Además, también hay una avalancha de peticiones para renovar el pasaporte, o para hacérselo por primera vez, de estudiantes que quieren proseguir sus estudios en el Reino Unido y a los que ahora ya no les vale el DNI al haber abandonado el país la Unión Europea tras el Brexit. Además, otra de las causas del retraso para renovar el DNI es que hay personas que no acuden y no anulan las citas.

Así, la renovación de estos documentos se convierte actualmente en una odisea porque encontrar un hueco disponible en la web habilitada por el Cuerpo Nacional de Policía para la cita previa (www.citapreviadnie.es), obligatoria para la atención presencial, es imposible si no queremos esperar un mínimo de dos meses. El DNI y el pasaporte se pueden renovar en cualquier oficina de expedición del país, no es necesario hacerlo en la más cercana. Pero todas las de la provincia se encuentran saturadas, tal y como indica el propio sistema.

Horas sueltas

Este jueves, en las comisarías de Alicante y Elche no era posible coger cita para el DNI, aunque el viernes por la mañana sí se podía obtener alguna en mayo en horas sueltas en la capital alicantina. Citas que se agotan enseguida. En el caso de Alicante, tampoco se puede obtener un nuevo pasaporte. Cuando se intenta en cualquiera de esas oficinas de expedición un cartel nos avisa de que «en este momento esta unidad de documentación no tiene citas disponibles» por lo que conmina a intentarlo «posteriormente» o a seleccionar otra comisaría donde se expida ese documento. Así, al ciudadano sólo le queda armarse de paciencia y mantenerse todo el día «refrescando» la web con la esperanza de que quede alguna hora suelta disponible en el caso de que otro que tuviera cita previa la anule. O desplazarse varios kilómetros, a veces decenas, a otros puntos de expedición, aunque ya advertimos de que si lo que quieren es un trámite inmediato, vayan olvidándose, porque en el resto de oficinas de expedición de la provincia hay que esperar dos meses, hasta julio, para poder renovarse el carné de identidad o el pasaporte.

Así, la unidad de expedición donde se puede obtener antes un nuevo DNI es la de Dénia, donde este jueves la primera cita que se podía obtener era el 5 de julio. En Alcoy hay que esperar un día más, al 6 de julio, mientras que en Benidorm se puede encontrar un hueco el 8 de julio. Mucho más hay que esperar para renovarse el documento en Torrevieja, donde no es posible hacerlo antes del 18 de julio, mientras que en Orihuela y en Elda no tendrán la suerte de conseguir una cita hasta el 21 de julio.

Mejor suerte no tendrán quienes necesiten renovarse el pasaporte. En Alicante, directamente no hay citas disponibles, y la cita más cercana para obtener el documento que nos permite viajar a un país fuera de la Unión Europea es el 14 de junio en Benidorm. En junio también, pero el 21, podemos acudir a Orihuela o Alcoy, mientras que si tenemos más cerca las comisarías de Torrevieja, Dénia o Elda nos darán cita para entre el 5 y el 7 de julio. En Elche no podremos encontrar un horario disponible hasta el 13 de julio.

Sin embargo, en provincias limítrofes la espera para renovarse los documentos no es tan alta. Así, en Murcia se puede conseguir cita para dentro de menos de dos semanas, para el 2 de junio, al igual que en Cartagena. En Albacete la situación es mejor que en la provincia alicantina, y se puede encontrar alguna hora disponible para el 9 de junio. En la provincia de Valencia la espera mínima es de las mejores, y aún así, en la capital valenciana no puede renovarse el documento nacional de identidad, aunque haya caducado, hasta el 7 de julio. Aunque quienes vivan cerca de Gandía pueden renovarse los documentos este mismo mes, con citas desde el 24 de mayo, o en Ontinyent el 8 de junio.

Según fuentes consultadas por este periódico, algunas de las oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad sacan semanalmente un número limitado de citas que ponen a disposición de los ciudadanos en la web. Es el caso de Elche, donde los lunes, a partir de las 14 horas, se habilitan citas previas cercanas que se reservan para no agotar todas ellas durante meses. Eso sí, son sólo unas pocas y se agotan en escasas horas, a veces en minutos.

Refuerzo

Esta avalancha de solicitudes que ha saturado al sistema ha hecho reaccionar al Ministerio del Interior. Fuentes sindicales han explicado a INFORMACIÓN que se va a realizar un plan de choque para reforzar el servicio de expedición de DNI y pasaporte en las principales comisarías. Así, se van a incorporar un amplio número de funcionarios de la Policía en los turnos de atención de mañana y tarde, incluso los sábados, para atender la amplia demanda de renovaciones de los documentos. Esas mismas fuentes explican que todos los años, cuando se acercan las fechas veraniegas, se encuentran con este mismo problema, aunque en este se han visto desbordadas todas las previsiones. No obstante, se prevé paliar con este refuerzo de personal en las oficinas de expedición de la provincia.

El portavoz provincial del sindicato Jupol, David García, considera que será suficiente el refuerzo de policías en las oficinas de expedición para paliar la amplia demanda de renovaciones. No obstante, reclama que se lleve a cabo un plan de choque similar en la Inspección Central de Guardia (ICG) de Alicante y en las Oficinas de trámites de Oficina de Denuncias (ODAC) de la provincia que están desbordadas casi a diario «al ser una zona muy turística». «En Alicante, sobre todo, la carga de trabajo es brutal», alerta García, quien pide que se lleve a cabo el refuerzo necesario.

El Documento Nacional de Identidad, emitido por el Ministerio del Interior, acredita la identidad y los datos personales del titular, así como la nacionalidad española del mismo. Es obligatoria su obtención por los mayores de catorce años, aunque puede sacarse mucho antes, desde que el menor esté inscrito en el Registro Civil. Hay que llevarlo encima por si nos es requerido por las autoridades, aunque no es habitual que se multe por ello. Sin embargo, siempre nos acordamos de él a la hora de hacer un pedido, acudir al notario o, en el caso del pasaporte, cuando vamos a viajar. Y ambos documentos tienen una fecha de caducidad que cada ciudadano tiene obligación de recordar, porque nadie nos va a avisar de que tenemos que ir a renovarlos.

En la provincia de Alicante hay 1,3 millones de personas mayores de 14 años y menores de 70, quienes deben renovarse el DNI de manera periódica. Los de hasta 30 años de edad cuentan con una validez en el documento de cinco años, que se amplía hasta 10 al haber superado esa edad y hasta los 70 años. A partir de entonces, el DNI se expide de forma permanente y ya no es necesaria su renovación. Es muy fácil olvidar que nos ha caducado el DNI y las demoras para renovarlo aumentan, sobre todo, en periodo estival.

¿Qué ocurre si está caducado?

El problema que acarrea el llevar la documentación caducada es que no sirve a la hora de identificarse en la administración pública, o ante algunas empresas privadas, como en algunos hoteles o en las entidades bancarias, que pueden no aceptar el carné de conducir. Tampoco sirve para firmar actas notariales. Así, podrían negarnos hasta sacar dinero del banco por ventanilla, cuando hay que identificarse con el documento de identidad.

No obstante, con el carné caducado sí podremos volar a destinos nacionales, pero no a internacionales, aunque sean de la Unión Europea. En el caso de la legislación, esta no contempla sanciones por no renovar el carné antes de su caducidad.