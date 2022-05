Si tienes una empresa o eres autónomo y quieres saber si el mundo de las criptomonedas representa para ti una oportunidad, bien como inversor o bien para recibir pagos con criptomonedas, inscríbete al I Foro Empresarial Cripto que se celebra el próximo viernes 27 de mayo, de 9:00 a 14:00h, en el anfiteatro del Centro de Congresos de Elche.

El evento, gratuito para 400 empresas previa suscripción, está organizado por Mr. Crypto y con la colaboración de Binance, una de las Casas de Cambio (Exchange) más importantes del mundo, del que son partners.

Conocerás todos los detalles sobre el Ecosistema Cripto de una forma clara y sin tecnicismos, de la mano de 9 de los mayores expertos nacionales e internacionales del sector.

1- ¿Son legales?

Ni en España, ni en la Unión Europea, es ilegal comprar, vender, intercambiar, pagar o recibir pagos con Criptomonedas.

2- ¿Están reguladas?

En España, hasta la fecha, aún no existe ningún marco regulatorio formal sobre el uso de las Criptomonedas. Por el contrario, sí está 100% regulada la tributación, contabilidad y facturación de Criptomonedas en nuestro país.

3- ¿Son seguras?

Depende. Si se compran en una Casa de Cambio (Exchange) de renombre nacional o internacional, y se compran Criptomonedas 100% consolidadas en el ecosistema cripto, sí lo son.

4- ¿Son una estafa?

No. Los estafadores utilizan el desconocimiento que se tiene sobre una tecnología superior para engañar a los inversores. Tenemos ejemplos similares en bolsa, oro, sellos o sector inmobiliario.

5- ¿Un hacker puede robar mis Criptomonedas?

Si la Criptomoneda está 100% consolidada (Bitcoin, Ethereum…), utilizas un Monedero de Criptomonedas (wallet) de renombre y mantienes a buen recaudo la contraseña (clave privada) de tu Monedero (el más seguro es el monedero hardware), no pueden robar tus criptomonedas.

6- ¿Cualquiera puede comprarlas?

Sí, bien como persona física o como persona jurídica. Como en cualquier otra inversión, nunca inviertas dinero que si pierdes puede afectar a tu economía familiar.

7- ¿De qué depende su precio?

De la oferta y la demanda principalmente. Cuando más se compra una Criptomoneda, más aumenta su valor, y cuando más se vende, más disminuye. Las noticias macroeconómicas, como la invasión de Ucrania, también afectan al valor de las Criptomonedas, de igual manera que al resto de mercados.

8- ¿Su precio es muy volátil?

Sí. Una variación en el precio de un 1% en Bolsa equivale a un 10% de variación en el precio en Criptomonedas. Un inversor en Criptomonedas verá por igual rendimientos semanales de un 15% positivo o negativo, y tiene que estar preparado para ello.

9- ¿Cuándo hay que tributar por las Criptomonedas?

Cuando obtengas una ganancia, bien al pasarlas a Euros, o bien cuando compras otras Criptomonedas. Por ejemplo, si tienes 1000€ en Bitcoin y su valor aumenta hasta los 10.000€, declararás un 19% de ganancia patrimonial sobre 9.000€ si decides venderlo en ese momento, o si decides comprar Ethereum por valor de 9.000€ (en la renta como persona física, por ejemplo). Cuando obtengas pérdidas, también podrás declararlas para compensar otras ganancias y pagar menos impuestos (podrás declarar pérdidas hasta de 4 años anteriores).

El registro de las transacciones que realices entre Criptomonedas durante el año no es necesario adjuntarlas a tu Renta, pero si guardarlas durante 4 años, porque la Agencia Tributaria puede solicitártelas.

Si compras Bitcoin, por ejemplo, y lo guardas para esperar a su revalorización (esto es conocido como holdear), pero no lo vendes, no tributarás por ello, a no ser que superes el límite de 500.000€ en bienes (Comunidad Valenciana) y entonces tendrás que declarar Impuesto de Patrimonio.

10- ¿Puedo cobrar con Criptomonedas por mis productos y servicios?

Sí, está 100% regulado en España. Si por ejemplo el pago se realiza mediante Bitcoin, recibirás las Criptomonedas y podrás convertirlas de forma automática en Euros, para evitar la variación en el precio provocada por la volatilidad, y para evitar el pago de impuestos por una posible ganancia patrimonial.

Lugar y fecha del I Foro Empresarial Cripto

Día: Viernes 27 de mayo, de 9:00 a 14:00h.

Lugar: Anfiteatro del Centro de Congresos de Elche.

Asistencia gratuita con previa suscripción