Así será Porfirio Pascual tras la reforma integral que planea el Ayuntamiento de Elche

Una rehabilitación integral de 18 edificios que componen Porfirio Pascual, en Carrús, que pasa por renovar la estructura, los pilares, los balcones, las cubiertas, unida a la colocación de ascensores en la fachada, de placas solares para abastecimiento comunitario, un nuevo aislamiento térmico y una reurbanización de las calles, entre otras cuestiones. Es lo que el Ayuntamiento de Elche planea las familias que residen en las 302 viviendas de este humilde barrio construido en la década de los cincuenta con inmuebles afectados, en palabras del alcalde, Carlos González, por una "severa o alta degradación". Y para financiar este cambio radical, cuantificado en 13 millones de euros, el equipo de gobierno va a recurrir a los fondos europeos Next Generation para obtener 9,4 millones de euros con tal de hacer posible esta ambiciosa actuación que hará necesaria la implicación de los residentes. El ejecutivo local ha calculado que por vivienda tendrán que aportar 7.200 euros y que en caso de que acrediten ser familias vulnerables esa cantidad bajaría a 2.200 euros. Para completar el presupuesto, será necesario que la Generalitat sufrague 600.000 euros y que de las arcas municipales salgan 1,9 millones de euros.

El primer edil y la concejala de Urbanismo, Ana Arabid, han anunciado este lunes los detalles del plan municipal para concurrir a esta importante subvención que de conseguirse supondría ejecutar la transformación de este barrio entre 2023 y 2026. La previsión municipal es que a lo largo de este año pueda conocerse la resolución para poder a partir de ahí planificar el desarrollo de la misma en los tres próximos años. El regidor socialista se ha mostrado convencido de que el Ayuntamiento obtendrá las ayudas y aspira a obtener "la máxima cuantía".

Necesaria mayoría

Sin embargo, una de las particularidades de este proyecto es que los vecinos tendrán que constituirse en comunidades de propietarios si todavía no lo han hecho (hay 40 escaleras) y votar si están de acuerdo en implicarse económicamente en esta obra que llevan años reclamando, algo que tendrá que salir aprobado por mayoría simple en cada comunidad. También tendrán la obligación de haber pasado la inspección técnica de los edificios. La edil de Urbanismo, que aseguró haberse reunido ya con los afectados y haber obtenido una acogida positiva, aseguró que "entenderían que fuera algo aislado que los vecinos no respaldaran esta medida", mientras que el alcalde ve como una "hipótesis poco probable" que los residentes descarten involucrarse en este proyecto porque "las patologías son severas" y porque la actuación es "asequible y accesible". Por ello, el ejecutivo local está dispuesto a seguir adelante con la petición de los fondos europeos para lograr la rehabilitación integral de uno de los barrios más degradados de Elche. "Si no se llevara a cabo de esta forma lo tendrían que aportar ellos (los vecinos)", señaló el máximo responsable municipal.