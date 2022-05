Pablo Mas, con tan solo 32 años, es el artífice de esta revolución en la industria. Este joven emprendedor apostó por cambiar el rumbo del sector hacia una nueva categoría inspirada en materiales naturales Premium, a través de un producto de moda que no solo respetara la naturaleza, sino que fuera naturaleza en sí mismo.

La constancia, la capacidad de adaptación y la fuerza de voluntad de Mas han forjado el camino de Yuccs hasta llegar al punto en el que se encuentra la marca. La inversión en el arranque de esta empresa española fue de 15.000 euros; y en apenas cuatro años, ya prevé alcanzar los 10 millones de euros.

El éxito ya impulsó la apertura de una tienda propia en su ciudad natal, Mallorca, el pasado año y, actualmente, prevé́ abrir nuevos espacios en Madrid y Barcelona durante este año. “Internet es una herramienta fundamental, pero nuestros clientes demandaban espacios físicos en los que vivir una experiencia de compra”. El próximo 2023 será un año clave para la marca, ya que planea ampliar su red de establecimientos en puntos estratégicos como Valencia, Bilbao, Sevilla o Zaragozaa. Además, la firma ya tiene presencia en algunos centros de El Corte Inglés de Madrid, donde está disponible parte de su colección.

La expansión internacional también forma parte de la estrategia de la compañía, que prevé establecerse en mercados clave como Francia, Inglaterra, Alemania e Italia.

La lana merina, considerada oro tiempo atrás en España, sedujo al CEO de Yuccs, quien tenía claro que quería alejarse de las conocidas pieles y sintéticos en su búsqueda del zapato más cómodo que jamás se hubiera creado. Así fue como este material se acabó convirtiendo en el eje del proyecto y en una de las piezas clave para elevar al calzado de la marca hasta al máximo confort.

Yuccs lleva cosechando un gran éxito desde sus inicios gracias a la firme metodología que la compañía sigue a la hora de poner en marcha sus productos y estrategias. El compromiso local, la máxima comodidad e innovación natural son los tres pilares fundamentales de la filosofía de la empresa. Todos estos valores se siguen en Elche, donde se lleva a cabo la producción y el proyecto implica a más de un centenar de familias.

Pablo Mas, CEO y fundador de Yuccs





Mas sitúa la apuesta por la innovación y el desarrollo de materiales naturales como el eje del diseño de unas zapatillas tan ligeras y cómodas. “Cada elemento se diseña para ofrecer una mayor experiencia en confort”, señala el mallorquín, quien recalca que cada zapatilla pesa tan solo 250 gramos gracias a los materiales que utilizan: lana merina, bambú, caña de azúcar o EVA reciclada, entre otros.

Entre las razones por las que diseñan y fabrican en España, Mas destaca la gran tradición en el sector y la profesionalidad de los trabajadores. “Apostamos por la economía local, por fomentar el trabajo y la mano de obra en nuestro país, por la compra de cercanía y sin duda apoyamos a nuestros fabricantes y expertos en el sector quienes luchan cada día por recuperar uno de los sectores con más nombre de nuestro país”.

La juventud del CEO de Yuccs no supone obstáculo alguno, al menos una vez “pasado el primer año clave”. “Ahora siento que está todo más asentado y que no tengo que estar tan encima de todo. He aprendido a delegar y a rodearme de un buen equipo, a disfrutar más de todos los procesos de la empresa sin pensar en que cualquier cosa puede dar al traste con todo”, subraya Mas.