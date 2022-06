El profesor Ignacio Fernández Perandones del instituto ilicitano de La Asunción presentó anoche en la Casa Municipal de Cultura de Crevillent su último libro, "La isla de las sombras". En su obra, el maestro de Geografía e Historia analiza cómo ha sido la vida de los adolescentes durante la pandemia.

La presentación del trabajo corrió a cargo del economista José Javier Martínez Blaya, que destacó en su intervención que el libro no solo profundiza en la adolescencia, sino que también habla "de la familia, del confinamiento, del amor, de la espiritualidad, de la amistad, de la pérdida… A lo largo de las páginas nos movemos por distintos mundos, varios puntos de vista, que conforman ese tapiz que es la vida".

El autor, nacido en Palencia, en 1960 ha escrito otros libros, como los poemarios "Si del polvo nacemos" y "Mientras siga lloviendo" o del compendio de relatos cortos "Banderas dobladas". También ha publicado diversos ensayos sobre historia y tiene un blog, llamado “Llueve conmigo”, y un canal de Youtube: "Nacho rapsoda".

Martínez Blaya define el último trabajo del escritor como un libro muy rico, lleno de temas interesantes. El presentador es el cofundador de Cinefórum Crevillent y, aunando cine y literatura, señaló que "como diría Alfred Hitchcock, lo importante en una historia es vestir el tapiz, es decir, que la historia no sea plana".

Leer el libro, según relataba Martínez Blaya, "te transporta de nuevo a la adolescencia, no solo por la historia del protagonista, sino también recordando los libros que nos hacían leer, y que de verdad disfrutábamos, en el instituto. Se lo he recomendado a mi hijo de 12 años, porque creo que le va a gustar mucho. Pero eso sería una síntesis muy fácil: va sobre un adolescente. Y se queda corto. Creo que, como he dicho antes, "La isla de la sombras" es mucho más que eso". Y añadía: "El autor, acostumbrado a tratar con adolescentes, ha sabido recoger lo que sienten, y contarlo de manera que la historia pueda trascender la edad del lector. Y si ese ha sido su objetivo, creo que está más que logrado".