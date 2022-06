Persianas rotas, cadenas en las puertas, sin aire acondicionado de noche... las quejas en la residencia Altabix no cesan

La Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunidad Valenciana (ReCoVa) ha mostrado su honda preocupación sobre el futuro de la actual concesión de la residencia de mayores Altabix. La cuestión es que se licitó en agosto de 2020 y su duración es para cuatro años. Sin embargo, Generalitat y Ayuntamiento de Elche "han usado como una de las excusas para no revertir la concesión antes de fin de plazo, que no acaba en agosto del año 2023 sino en octubre del 2022, lo cual creemos es una excusa para taparnos la boca para que dejemos de pedir que retiren a esta empresa de la gestión por los graves incumplimientos en que ha incurrido", según la mencionada coordinadora.

La actual empresa que está al frente de la residencia pública Altabix de Elche lleva varios años siendo objeto de un aluvión de denuncias, críticas y malestar por las condiciones en que se presta el servicio.

Desde ReCoVa recuerdan que llevan más de dos años batallando con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas "que es la responsable principal de lo que ocurre en esta residencia pública con concesión privada". De hecho, apuntan que el Síndic de Greuges recomendó "tras los gravísimos incumplimientos que se detectaron en las inspecciones promovidas por las denuncias de familiares", que debía rescindirse la concesión con la empresa concesionaria.

En febrero de este año ReCoVa volvió a pedir esa rescisión y en aquella ocasión se argumentó que la concesión acababa en octubre de este año y “para lo que quedaba” no era necesaria esa intervención. Sin embargo a estas alturas, y tras solicitar desde entonces en repetidas ocasiones información a la conselleria, "nadie nos revela qué va a ocurrir, y desde dentro todo apunta a que acaba en agosto de 2023", indican desde esta coordinadora. "Sentimos que nos están tomando el pelo, máxime cuando siguen sucediéndose problemas graves en esta residencia ilicitana", añaden las mismas fuentes.

Por otra parte, después de ocho años "con un jardín en ruinas, con el suelo levantado, escombros y ratas, han terminado la obras desde hace más de una semana, pero no se puede salir al mismo. Ni las auxiliares sacan a los más dependientes porque las dos puertas de emergencia que salen al mismo están con cadenas y candados. Hace ya mucho que denunciamos que esas puertas de emergencia estaban en mal estado. No sabemos el motivo de privarles de disfrutar de este espacio que tanto hemos reclamado y peleado. Necesitan la vitamina D, necesitan salir al aire libre para la mejora de sus ya inmunodeprimidos organismos. Esto es surrealista. ¿Están en una cárcel? Es su casa, su hogar, que no se nos olvide", denuncia ReCoVa.

Por otro lado, la coordinadora señala que sigue habiendo persianas rotas y cortinas sin colgar y también que han puesto unos topes en las puertas correderas de cada balcón de las habitaciones que impide abrirlas más de cinco centímetros, "supuestamente para evitar cualquier intento de suicidio". Si los dos residentes de la habitación en cuestión quieren que se los retiren, deben firmar una declaración asumiendo el riesgo y exonerando de cualquier responsabilidad a la empresa.

La coordinadora no se detiene ahí: "De noche hay orden de no encender el aire acondicionado y con la mayoría de balcones con topes, el calor es insoportable. Esta pasada noche (en referencia a la madrugada del sábado al domingo) las auxiliares no llevaban ni agua en los carros en los que les dan el resopón. Sólo zumos y ¡calientes!. Tampoco ponen botellas de agua en las habitaciones a pesar de estar establecido en el pliego, algo que hemos reclamado en innumerables ocasiones. Las habitaciones con condensadores de oxígeno tienen además un extra de calor increíble que convierte la habitación en un infierno por la noche. Y todo esto, en plena ola de calor".

Respecto de la alimentación, prosigue ReCoVa, estos días, cuando los usuarios piden yogures, "les dicen que no les pueden dar porque están escasos. ¿Qué tipo de planificación y organización hay en esta residencia? Y hay muchísimas quejas con relación a la comida y sus texturas. Por ejemplo: refieren que los guisantes están duros".

La coordinadora también pone el acento en la actual atención sanitaria y la falta de personal, algo que ya se ha convertido en algo habitual, señalan: "Les faltan tres enfermeros y esto supone que suprimen una de las dos enfermeras que debe haber en el turno de mañana. Una sola enfermera en ese turno matinal para 116 residentes es una barbaridad. No llega a todo y eso se traduce en un déficit de cuidados. Tenemos miedo los turnos vacacionales porque no se suelen cubrir las bajas como corresponde en período estival. Además, no hay grúa de bipedestación y esto dificulta el trabajo de las auxiliares", apuntan.

"En conclusión, aquí nadie se hace responsable de estos gravísimos incidentes, ni Generalitat, ni el Ayuntamiento, y sentimos de verdad nos están tomando el pelo", apuntan con respecto a la residencia de Altabix la mencionada coordinadora, la cual también, en una nota de prensa, ha querido hacer referencia a la residencia Domus VI Aljub.

"Estamos recibiendo un sinfín de quejas respecto del lugar que ha dispuesto la dirección de esta residencia ilicitana para las visitas. Teniendo un jardín en la parte de detrás mucho más fresco, han puesto unas sombrillas en la entrada de la residencia con mesas y sillas. Allí es indigno mantener una visita, a 35 y 40 grados. Con todo el verano por delante, reclamamos que cambien la ubicación. El calor es insoportable. Además, la normativa prevé que deben habilitar espacios bien ventilados para las visitas que permitan garantizar la intimidad de la interacción familiar. Sólo habilitan un pasillo y la intimidad es nula", aseguran las mismas fuentes.

"Escoltados"

En cuanto a la intimidad, añade también ReCoVa, "la normativa prevé que se pueda revisar el armario de tu familiar. Pues bien, en esta residencia eres escoltado mientras lo revisas después de dos años sin entrar. Y además te indican que hasta que cambie el tiempo en noviembre no puedes volver a acceder. Lógicamente interpretan la normativa a su conveniencia. Y en esto Generalitat ayuda con textos normativos que les dan mucho poder".

Finalmente, la coordinadora agrega que en esta residencia se quejan también de la calidad del agua que les proporcionan y de la falta de hidratación de los residentes, además de destacar que han puesto en conocimiento de ReCoVa que en las salas de estar de los dependientes hay ocasiones que se quedan sin la supervisión que corresponde, "siendo esto muy grave por las consecuencias que puede ocasionar".