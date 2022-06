"La temporada de baño comienza el 1 de julio". Con esta afirmación el edil de Turismo de Elche, Carles Molina, trataba de salir al paso de las críticas y justificar en parte, en el pleno ordinario celebrado este lunes, que la gran mayoría de los lavapiés de Arenales del Sol sigan sin funcionar, todo ello después de informar, a renglón seguido y a preguntas del PP, que los mismos entrarán en funcionamiento esta semana según le habían informado desde la Conselleria de Turismo, administración responsable de la puesta en marcha de este servicio.

El PP recordaba al ejecutivo que a principios de abril, con el alcalde a la cabeza, se acudió a este enclave para comprobar los daños que había provocado el temporal de aquellos días y que desde entonces algunas conducciones siguen sin soterrarse, al tiempo que este grupo de la oposición se preguntaba si no había habido tiempo más que suficiente para normalizar el funcionamiento de los lavapiés.

"¿Para cuándo las playas se pondrán en estado de revista en plena temporada alta?", preguntaban desde las filas populares.

"En las playas, ese desperfecto corresponde a (la Conselleria de) Turisme, que de hecho nos ha comunicado que durante semana procederá al arreglo. No es un tema municipal como ya hemos comentado. Lo que tiene que ver con el municipio es salvamento y socorrismo que está desde el día 1 (de junio), igual que el mantenimiento, igual que la limpieza diaria, playas accesibles...", contestaba el máximo responsable de la política turística de Elche.

Carles Molina, quien explicaba que no solo se trataba de arreglar las conducciones, indicó que en abril fueron a ver los desperfectos "porque nos interesamos de primera mano", y que en estos momentos hay dos adjudicaciones en marcha por parte de la Generalitat a dos empresas diferentes: una que tiene que ver con el arreglo de las canalizaciones y otra con el "tanque".

El edil de Turismo agregaba a su vez que el Consell había pedido también permiso a la Dirección General de Costas para poder llevar a cabo estas actuaciones.

"Vuelvo a insistir: no era un problema municipal y efectivamente queremos desestacionalizar lo que tiene que ver con playas. Este año va haber socorrismo desde el 1 de junio hasta todos los fines de semana de octubre y también durante la Semana Santa", dijo.

"Es decir -proseguía el edil-, estamos teniendo un cuidado exquisito y una inversión exquisita, muy importante en las playas, pero lo que no nos corresponde..."

Molina añadía en sesión plenaria que su negociado ha ubicado ya en su sitio los lavapiés desplazados tras los últimos temporales, así como ha procedido a la limpieza de los mismos. "Lo que nos ha correspondido desde la parte municipal está todo solucionado. Esperemos que esta semana esté arreglado. Pero también decirle que la temporada de baño empieza el 1 de julio. Yo sé que se adelanta todo, pero bueno, para que seamos conscientes de que estamos en tiempo y forma", respondía al concejal popular Francisco Javier Mora, quien había formulado la pregunta al respecto.

Posteriormente, varios ediles de distintos grupos de la oposición se preguntaban si la temporada de baño empieza el 1 de julio, por qué entonces hay servicio de socorrismo el 1 de junio, al tiempo que criticaban que Molina no se haya puesto más del lado de los vecinos, visitantes y turistas de Arenales del Sol, en lugar de defender a la Conselleria de Turismo.

En ese sentido recordaban por ejemplo que en el Ayuntamiento de Sueca hasta dos concejales socialistas, en el gobierno, han hecho público su malestar por la demora en el arreglo también de los lavapiés y que allí estos ediles se han posicionado claramente al lado de los propios vecinos y visitantes y no tratando de ocultar la acción o inacción de la Generalitat en este tema.

También afean desde la oposición que en cierta medida se menosprecie a Elche, al menos desde Turisme, y es que el director general de Turisme, Herick Campos, afirmaba el pasado 17 de junio: "Tras el último temporal hemos tomado medidas extraordinarias para acelerar la adecuación de los elementos que se vieron afectados", por lo que señalaba que "prácticamente todas las playas de la Comunidad Valenciana están ya a pleno rendimiento, o lo estarán en breve".

Mientras tanto, las quejas este fin de semana en Arenales del Sol por el no funcionamiento de los lavapiés iban in crescendo. Cualquiera que se acerque a un lavapiés no operativo escuchará las quejas de vecinos y visitantes que no entienden cómo fin de semana tras fin de semana esta situación no se soluciona.

Las quejas también se escuchan en el autobús, cuando antes de subir al mismo, los padres lamentan que no puedan asear al menos a sus hijos pequeños para no ponerlo todo perdido en este medio de transporte. O que tengan que venir con una botella de agua de casa; o llenarla o limpiarse los pies en las fuentes públicas que hay en los paseos.

De igual modo, cada vez más vecinos siguen subiendo a las redes sociales sus quejas, incluso con fotos y vídeos diarios denunciando lo surrealista de la situación, sobre todo cuando en otras playas de Elche o de Santa Pola sí funcionan desde hace tiempo. La mala imagen de Arenales del Sol (más allá de la situación del solar del antiguo hotel que sigue sin normalizarse, o el acceso en buena parte prohibido y vallado junto al Rincón de Santi tras las lluvias de la pasada semana), no solo a través del boca-oreja, sino también a través de las plataformas sociales, lleva cundiendo así semanas sustanciándose en mensajes públicos que se sitúan entre la reivindicación y el lamento.