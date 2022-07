El PP de Elche reprocha que el barrio de San Antón se encuentra en un estado de "abandono inadmisible". La edil Popular Llanos Trigueros se ha reunido con los vecinos del barrio donde ha recogido sus reivindicaciones y quejas por el estado de mantenimiento. La edil declara que las quejas se centran, no sólo en la falta de mantenimiento, si no también en falta de seguridad, iluminación y limpieza.

Así las cosas, señala que no se puede permitir que el equipo de gobierno (PSOE y Compromís) y dirigiéndose directamente al alcalde, Carlos González, "que los ilicitanos no tengan un barrio en condiciones con calles limpias, bien iluminadas, con un mantenimiento adecuado. Fíjense si está abandonado que ha crecido una palmera en plena acera. Los vecinos también se quejan de que no se baldee con frecuencia o que no se instalen más bancos para las personas mayores o papeleras”, según el PP.

Por otra parte, Trigueros insiste en que entre esa enumeración de desperfectos, también se encontraría el mal estado de alcantarillas, asfaltado, y la falta de poda, mientras que los residentes reivindican mayor presencia policial y "el tan esperado centro social. Hay que recordar que la gran mayoría de personas que habitan este barrio son mayores y muchos de ellos se encuentran solos y es muy triste que en el barrio donde viven no tengan la oportunidad de realizar diferentes tipos de actividades”.

Así las cosas, desde el PP le piden al gobierno que se pongan en marcha actuaciones inmediatas de limpieza, seguridad, podas, mantenimiento de zonas verdes y reparación del asfaltado. Los ilicitanos tienen que ver cómo sus impuestos se ven reflejados en barrios modernos, habitables y con los servicios mínimos”, concluye la edil.