El incendio en una nave del Parque Empresarial de Elche pone en alerta al entorno industrial. Seis bomberos del parque de Elche han actuado durante dos horas desde la 12 horas en este edificio que funciona como planta de gestión de residuos. No han trascendido las causas del incendio y no se lamentan heridos, tal y como informa el consorcio provincial, ya que la afección es exclusiva de los propios residuos, entre los que hay todo tipo de materiales, y no de la infraestructura, según fuentes del parque de Elche.

Esta nave se encuentra ubicada en la calle Tomás Luis de Victoria, 10, cerca del Hotel Port, junto a centros logísticos, algún restaurante y un gimnasio. Sin embargo, no ha trascendido que haya zonas aledañas afectadas. Hasta el lugar se han desplazado seis efectivos y se ha empleado una unidad mando de jefatura, una bomba urbana pesada y otra nodriza pesada para tratar de aplacar las llamas y neutralizar el humo. En plena temporada estival cuando las temperaturas superan los 30 grados es más común que se desaten incendios. Hace sólo cuatro días también se originó de madrugada un aparatoso incendio en una fábrica de palés. El fuego arrasó con 6.000 metros cuadrados de la nave, en el polígono de La Marina, por lo que los bomberos tuvieron que estar trabajando unas cinco horas para frenar las llamas, que se originaron en el exterior de una nave perteneciente a una fábrica de palés, donde se apilaban los mismos.