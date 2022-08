La segunda mascletà extraordinaria hoy martes de estas Fiestas de Agosto de Elche que, como la de este pasado lunes, no pertenecía al concurso oficial, ofreció un espectáculo moderado, sereno, pero que ha dejado detalles que también fueron apreciados por los presentes, que, no obstante, demandaban más.

De nuevo, el espectáculo de las 14 horas de hoy no puede ser comparado a los ofrecidos el sábado y domingo, sí en concurso, por lo que su intención, más bien, era otra. Y es que una mascletà no tiene que ser siempre y en todo momento un derroche absoluto de pólvora en una cita desmesuradamente ensordecedora. La misión de hoy no era hacer temblar durante varios minutos el cuerpo a los que se aglutinaron al final del Paseo de la Estación, en esta ocasión con menos calor que ayer.

En conjunto más de 38 kilos de pólvora fueron consumidos este martes en el espectáculo pirotécnico que se prolongó durante menos de cuatro minutos, y eso que estaba previsto inicialmente que se extendiera un minuto más.

Fue una mascletà tradicional, con cinco retenciones, dos paradas aéreas y un terremoto con cuatro pasadas.

Pirotecnia del Mediterráneo, que no es la primera vez que trabaja en Elche, procede de la provincia de Valencia, en concreto de la localidad de Villamarchante, y comenzó a instalar el dispositivo sobre las 8 de la mañana tras levantarse su equipo tres horas antes para tenerlo todo previsto. Tras casi cuatro horas de montaje, su objetivo era ofrecer una buena mascletà teniendo en cuenta que no entraban en concurso.

Buena parte del público, que sigue recordando las mascletás del sábado y el domingo, como ocurrió ayer, desconocía que la de hoy no entraba en competición y criticaba lo “descafeinada” de la misma.

El recinto se ha llenado con más público que la cita del lunes y también el intenso calor está siendo algo más clemente este martes en el Paseo de la Estación.