Elche (Alicante), 28 ago (EFE).- El alcalde de Elche, Carlos González (Elche, 1965), explica en una entrevista con la Agencia EFE qué supone para él correr, una práctica que comenzó para "quitarse el mono" del tabaco y le ha permitido acabar seis maratones pese a su mal comienzo, qué serie le ha enganchado, y dónde le gusta perderse.

PREGUNTA: Usted era fumador, ¿qué le hizo cambiar?

RESPUESTA: A los 38 años fumaba más de dos paquetes al día, pero me preocupaba mucho ser un fumador tan empedernido. Tenía que dejar de fumar, porque sabía que por los hábitos de vida que llevaba, conforme me hacía mayor, aumentaban los riesgos cardiovasculares.

P: ¿Y cuándo lo dejó?

R: Mi último paquete fue el día que el Partido Socialista ganó las municipales en 2003, que no sé qué día es, pero sí recuerdo que fue el último domingo de mayo. A partir de ahí, tenía los síntomas del exfumador y una de las fórmulas que encontré fue empezar a correr. La primera vez que salí no completé una vuelta de 600 metros, fui incapaz, pero me propuse correr contra la ansiedad porque empecé a engordar.

P: ¿Y cómo fue la evolución? Porque ahora sigue usted corriendo en cuanto puede ...

R: Empecé a sistematizar el hecho de correr y, apenas unos meses después, en agosto de 2004, hice mi primera carrera oficial. En enero del 2005, corrí mi primera media maratón en Santa Pola y fui adaptando mi cuerpo, cada vez más, al de un corredor.

P: Y de ahí a la maratón.

R: La primera que hice fue en Benidorm, en 2007. Fue un sacrificio sobrehumano porque no estaba lo suficientemente preparado. Era un corredor reciente, no estaba adaptado al running, a su exigencia, pero la ilusión sobrepasaba las capacidades. La hice en 4 horas y 17 minutos, y posteriormente he hecho otras cinco: tres en Madrid, una en Sevilla y otra en Murcia, todas antes de ser alcalde. La de Sevilla la acabé en 3 horas y 42 minutos. Son tiempos modestos, pero de los que me siento orgulloso.

P: ¿Tiene en mente correr alguna más?

R: Lo estoy deseando y lo tengo como reto, pese a que la edad corre en contra. Creo que me caben unas cuantas maratones, pero necesito prepararme. La sensación de sufrir y acabar una maratón es indescriptible. No quiero parecer exagerado, pero ver la meta y el dolor de los de alrededor, sentir el propio, ver cómo desaparece ese sufrimiento en la meta y solo hay satisfacción... se me salen las lágrimas solo de decirlo...

P: Acaba de decir que le desintoxicó del tabaco, ¿también lo consigue de la política?

R: Sí, correr no es solo hacer deporte, también es introspección. Puede parecer una tontería, pero uno mientras corre piensa en uno, en lo que realmente le importa. A veces es un ejercicio de introspección y otras, sin embargo, es de mirada al exterior: voy contemplando la calle y veo edificios por los que había pasado mil veces y no había visto.

Otras veces, es un mirada interior, a los problemas, a tu familia, a tu vida, es una forma de ejercitar la reflexión. Consigues salir de la presión política y es una forma de relativizar. Por sintetizarlo: después de correr, lo ves todo más fácil. A veces empiezas a correr con una losa de 500 kilos de responsabilidad sobre tu espalda y cuando acabas ves las cosas mucho más asequibles. La vida cotidiana te parece más fácil que el esfuerzo de correr.

P: ¿Y es más de correr por la playa o por la montaña? ¿Qué le gusta más?

R: Por la montaña es precioso porque se respira distinto y el aroma de la sierra es distinto al urbano, pero por la playa, que es duro, también está muy bien. Son sensaciones distintas. Yo soy corredor urbano por necesidad, pero la sierra proporciona sensaciones únicas.

P: ¿Esto del 'running' es también una forma de viajar?

R: Uno de mis propósitos es hacer una maratón internacional. Correr en Berlín, Londres o París ... He hecho viajes pensando en correr pero también haré carreras pensando en hacer turismo, porque se entremezcla el conocer ciudades con hacer turismo.

P: Más allá de correr, tendrá más aficiones. ¿Es más de series o de películas?

R: He evolucionado hacia las series. Me gusta el cine, pero a las series me enganché y sigo con ellas. Empecé con 'Breaking Bad', estaba deseando llegar a casa y sentarme con mi hijo a ver dos o tres capítulos, porque es algo muy agradable con lo que disfrutar y sobre todo muy flexible en cuanto a horarios.

P: ¿Algún sitio para perderse?

R: Para mí, dos lugares: Asturias y Galicia, que son dos paraísos naturales.

P: No son los usuales.

R: Es que nosotros tenemos la fortuna de tener playa, por lo que no tenemos un clima fresquito, ni bosque, como allí sí tienen. Tampoco tenemos ese agua de los ríos y poder caminar por un bosque frondoso ... me fascina. EFE