Caminos bloqueados por bloques de piedras o en los que la maleza impide el paso. Es lo que se encuentra los ciclistas en el término municipal de Elche. Las asociaciones y clubes ciclistas de la ciudad llevan años reclamando al Ayuntamiento que se elabore el inventario de caminos de dominio y uso de servicio público, su correspondiente ordenanza reguladora y la fiscal, sin éxito. Cansados de no saber por dónde pueden circular y de encontrarse con caminos que el catastro marca como públicos pero cerrados por particulares que los estarían privatizando, en junio presentaron un escrito en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano, dirigido al equipo de gobierno, para que tome medidas, sin respuesta alguna por su parte. Incluso han llegado a pedir la dimisión del alcalde, Carlos González. Ahora, los ciclistas dan un paso más y se han dirigido al Síndic de Greuges para pedirle amparo por la falta de contestación municipal y para denunciar la falta del catálogo de caminos públicos.

El club Ilibike encabeza las reivindicaciones en nombre de varios clubes y asociaciones que engloban a un millar de ciclistas y senderistas. Han pasado los tres meses de plazo que tenía el Ayuntamiento para contestar al escrito registrado el 14 de junio. Al no recibir información, los ciclistas se han dirigido al Síndic, antes de acudir a la vía judicial, como advierten, en el caso de que el Ayuntamiento siga sin elaborar ese catálogo «que desde hace 36 años está obligado a tener», explica Miguel Picher, presidente del club Ilibike, «para no dejar a terratenientes que se apropien de sendas que son propiedad de todos», denuncia.

Bloqueado

Este club ha detectado, al menos cinco sendas que, asegura, son de dominio público pero que, o están bloqueadas para impedir el acceso por parte de particulares o sin acondicionar. Una de ellas es un camino bloqueado por piedras en las inmediaciones del pantano y que es muy frecuentado por los amantes de las dos ruedas. Picher asegura que el catastro señala como público ese camino, aunque el edil de Mantenimiento de Espacios Públicos Urbanos, Héctor Díez, señaló en un escrito de respuesta que la zona cerrada «es un camino particular» y que era errónea la titularidad catastral a nombre del Ayuntamiento de Elche. «El catastro nos dice que es público», insiste.

Otro de los caminos está en Peña Las Águilas, también cerrado por un particular, o en la carretera de La Marina. Los clubes ciclistas de Elche cuentan con el apoyo de la plataforma ibérica por los caminos públicos, donde está inscrito el club Ilibike. «Si no hay un catálogo, como está obligado el Ayuntamiento, esto es un caos», lamenta, y se queja, además, de que el Ayuntamiento no haya contado con los ciclistas para la configuración de la red de carriles bici. «No lo entendemos», señala Picher.

El edil de Deportes, Vicente Alberola, que junto con la Concejalía de Medio Ambiente son los competentes para elaborar ese catálogo de caminos públicos, manifestó a este diario que «hablamos hace tiempo de hacer un catálogo partiendo del que tenemos nosotros de las sendas para las actividades deportivas, pero ahí se ha quedado siempre». No obstante, asegura que «las atribuciones de hacerlo son de la Generalitat».