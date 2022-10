Los usuarios de patinetes y de bicicletas que incumplan la nueva ordenanza municipal de Elche se enfrentarán a multas desde los 100 hasta los 500 euros. Es la horquilla de sanciones que recoge la nueva normativa que el Ayuntamiento tiene en tramitación tras la consulta pública aprobada este viernes, con la vista puesta en que a comienzos de año pueda entrar en vigor.

Llevar un patinete sin tener la edad mínima exigida (15 años) o ir sin alumbrado reglamentario se considerará infracción leve y se penalizará con 100 euros de multa. Conducir de forma negligente, incumplir las normas de circulación, con auriculares o sin el casco son algunas de las infracciones que se considerarán graves y se castigarán con 200 euros. Circular poniendo en riesgo a los demás o negarse a someterse a un test de drogas o de alcoholemia se penará con 500 euros.

Son solo algunos de los ejemplos de malas conductas que tendrán consecuencias económicas una vez se apruebe definitivamente esta ordenanza municipal de Movilidad Sostenible. También habrá multas para los peatones que crucen por un lugar no señalizado del carril bici o transiten por vías ciclistas.

El equipo de gobierno ha acordado este viernes abrir una consulta pública, por un periodo de 20 días hábiles, a través del portal web del Ayuntamiento, para recabar la opinión de los ciudadanos y las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.

La responsable de Movilidad, Esther Díez, especificó que esta ordenanza tiene por objeto regular la circulación de ciclos, bicicletas, bicicletas de pedales con pedaleo asistido, vehículos de movilidad personal, patines, monopatines, patinetes y aparatos similares impulsados por el esfuerzo humano sin ningún tipo de asistencia en las vías urbanas del término municipal de Elche.

«El objetivo de la ordenanza es fomentar el uso del transporte alternativo y hacerlo con una regulación que garantice la seguridad de todos los usuarios. Principalmente de los peatones respecto a los vehículos alternativos y a la vez la de estos respecto a los vehículos de motor», señaló la concejala. Con ello, los patinetes no podrán circular en ningún caso por vías peatonales, a diferencia de las bicicletas, siempre que no existan aglomeraciones y dejen 1,5 metros de distancia con los viandantes. Eso no significa que estos dispositivos eléctricos y las bicicletas puedan circular solo por carriles bici, sino que también podrán seguir haciéndolo por la calzada.

Sin seguro

Además, a los usuarios de los patinetes, que se podrán manejar desde los 15 años, no se les exigirá seguro ni registro, aunque sí ficha de registro y el uso del casco, como marca la Dirección General de Tráfico (DGT) con la nueva Ley de Tráfico, vigente desde el pasado marzo. Ese documento recoge las características técnicas de los patinetes, la obligatoriedad del casco y de la ficha ya lo contempla la DGT desde marzo, mientras que la propuesta de ordenanza municipal añade la edad mínima de uso –equiparada a la del ciclomotor–, la posibilidad de transitar por todas las infraestructuras de tipo ciclista, la restricción de hacerlo en zonas peatonales y las actividades económicas turísticas con estos vehículos. Asimismo, los patinetes pueden transportar mercancías si el vehículo cuenta con las características habilitadas para ello y deberán contar con un seguro de responsabilidad civil.

Turísticos

La nueva ordenanza de Movilidad Sostenible, asimismo, contemplará las actividades económicas turísticas basadas en los patinetes con base fija. Las empresas tendrán que disponer de permiso municipal, en el que figurará el recorrido de las rutas autorizadas, el horario de uso y las obligaciones y limitaciones para garantizar la seguridad de terceros y de sus usuarios y usuarias, amén de que las firmas deberán velar porque estos posean las habilidades necesarias para manejarlos.

Las mercantiles deberán estacionar los patinetes en los lugares habilitados, tener un seguro de responsabilidad civil y que se analizaran otros factores para autorizar la actividad, como que los vehículos tengan las últimas novedades técnicas como sistemas de autochequeo, por el cual solo se activarán si tienen suficiente batería y no presentan ningún defecto, o, también, de geolocalización que permita su correcto aparcamiento o el tránsito por zonas habilitadas. Díez ha dicho que estas normas se han podido cerrar una vez que la DGT ha modificado este año la ley de tráfico, “a partir de ahí hemos podido adaptarla a la realidad de nuestro municipio”.

La edil de Movilidad que “esta reglamentación se suma a labor de formación que se hace desde la Escuela de Educación Vial de la Policía Local, a los servicios que estamos poniendo en marcha caso de la ampliación de las estaciones de BiciElx, a campañas para la adquisición de este tipo de vehículos y, por supuesto, a la mejora de las infraestructuras que son necesarias para fomentar la movilidad sostenible que garantiza que los usuarios cuenten con espacios seguros y saludables”.