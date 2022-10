¿Cuántas palmeras tiene Elche en la actualidad? Es la pregunta que va resolver el Ayuntamiento con un nuevo censo exigido por la Ley del Palmeral aprobada hace cerca de un año. El último registro realizado entre 1997 y 1998, según VisitElche, cifró en 181.138 los ejemplares existentes en el casco urbano y las pedanías.

Sin embargo, después de 24 años esa radiografía ha podido cambiar, en gran parte por las bajas que se han producido desde entonces a causa de las plagas del picudo y de la paysandisia.

Por lo pronto, lo que la junta de gobierno ha aprobado este viernes es sacar a concurso la asistencia técnica para contar con el censo de palmeras que servirá, por un lado, para contabilizar las existentes y también para actualizar el catálogo de aquellas que están protegidas en dos vertientes, tal y como explicó el portavoz municipal Héctor Díez.

De esta forma, se podrá saber cuántas se encuentran en los huertos ubicados en la zona Unesco, Patrimonio de la Humanidad, y también cuántas hay en la llamada zona de amortiguación, donde están aquellos huertos que con la entrada en vigor de la nueva ley, sí que sus ejemplares son Bienes de Interés Cultural (BIC). Con este trámite, el ejecutivo local da un paso adelante para cumplir con uno de los deberes que tenía pendiente tras la aprobación de la ley, una normativa, que entre otras virtudes, compromete a la Generalitat Valenciana a financiar la mitad de los costes del mantenimiento del Palmeral ilicitano.

Según Héctor Díez, a la Conselleria de Cultura se le ha trasladado ya «la necesidad de incrementar año a año» los fondos para esta costosa tarea, después de que para este 2022 aumentara de 50.000 a 200.000 euros la financiación.

Sin embargo, esa cantidad está «todavía muy lejos» de lo que necesita el Patrimonio de la Humanidad y, tal y como dijo el edil socialista, se lo han hecho saber a la Administración autonómica, pero sin entrar en cantidades. «Mientras no lleguemos a cifras superiores no es necesario profundizar en esa valoración económica», añadió el portavoz, quien también apeló a la colaboración de la Diputación (ha aportado 50.000 euros este año) y a la del Gobierno central para «mantener un patrimonio vivo que no puede ser que el Ayuntamiento lo mantenga por sí solo».

Edificios Protegidos

Además de actualizar el censo de palmeras, la asistencia técnica servirá para renovar el reivindicado Catálogo de Edificios Protegidos. Estos trabajos salen a licitación por 239.900 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

El objetivo es «adaptarnos a la normativa autonómica en cuanto a la normativa del catálogo de bienes y espacios protegidos del Plan General del año 98 y garantizar su protección ante cualquier tipo de actuación en los mismos», explicó Díez.

Y precisamente, con tal de agilizar las licencias de rehabilitación de inmuebles protegidos en Elche, la junta de gobierno local ha aprobado este viernes los criterios para armonizar las actuaciones en los edificios de tipología histórica del núcleo histórico-artístico de Elche. El propósito, según el portavoz municipal, es «aunar los criterios que hay que tener en cuenta para actuar en esos elementos protegidos se realiza la aprobación de estas nuevas consignas que lo que persiguen es armonizar las actuaciones en edificaciones protegidas en cuanto a reforma y rehabilitación en elementos existentes en las fachadas o en elementos protegidos».

Estos nuevos criterios interpretativos serán trasladados a la conselleria de Patrimonio para que le dé el visto bueno y se puedan empezar a aplicar.

Alimentación y vehículos

Entre otros asuntos aprobados por PSOE y Compromís esta semana destaca la adjudicación del contrato de productos de alimentación higiene y limpieza para familias en situación de vulnerabilidad. El contrato salía a concurso por tres lotes y un montante de cerca de 200.000 euros. Por otra parte, autorizaron el inicio del expediente para adjudicar el servicio de suministro de 20 vehículos patrulla SUV híbridos para la Policía Local de Elche. El contrato es de 1,2 millones de euros y el objetivo es dotar al cuerpo de medios suficientes para garantizar la seguridad ciudadana.