La finalización del cuarto edificio de San Antón, las primeras demoliciones de antiguos bloques del barrio o el inicio de la construcción de los centros sociales de Torrellano y el Altet acapararán las inversiones de la empresa municipal Pimesa en 2023. La concejala de Urbanismo, Ana Arabid, ha dado cuenta este lunes de la sesión del Consejo de Administración de la empresa municipal, que aprobó el pasado jueves 10 de noviembre el Programa Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación para 2023, el cual asciende a 8,82 millones de euros, de los cuales, más de la mitad, 4,96 millones, se destinarán al proyecto de regeneración urbana del humilde barrio.

En concreto, se emplearán 2,7 millones de euros para acabar de construir el cuarto bloque dotado de 54 viviendas y su zona verde, que en estos momentos se encuentran en un 10,13% y 33% de ejecución, aprobando igualmente Pimesa sus certificaciones. Además, se dedicarán 1,4 millones para demoler los antiguos inmuebles afectados en la primera fase. La previsión ahora es que los derribos de los primeros cuatro bloques pueda ejecutarse en el segundo semestre del próximo año. La intención municipal es que hubiera podido ejecutarse en 2022, pero se ha visto demorado. El proyecto para conseguirlo ya está redactándose.

Y es que de las 284 casas que van a derribarse hay 35 que todavía siguen habitadas por familias que no han podido trasladarse a los nuevos domicilios porque no pueden permitírselo, pese a ofertarse a precios muy por debajo del mercado. No todos pueden pagar entre 36.000 y 49.000 euros por una casa completamente nueva, con opción de plaza de garaje, pese a que de esas cantidades se les descuenta entre 15.000 y 23.000 euros por su antigua vivienda. Para estas personas que han acreditado su situación de vulnerabilidad, la Concejalía de Urbanismo, dirigida por Ana Arabid, y Pimesa está trabajando en buscar una solución para que puedan dejar sus deteriorados hogares y tener una nueva vida en los inmuebles que las administraciones públicas han construido para ellas. La solución que el Ayuntamiento va a ofrecerles será realojarlos en régimen de alquiler con ayudas sociales. Sin embargo, el proceso todavía está en marcha y dados los trámites que hay por delante su traslado no va ser de manera inmediata.

El Altet y Torrellano

Por otro lado, el Consejo ha dado luz verde a consignar 800.000 euros de sus cuentas para iniciar en 2023 la construcción de los centros sociales de El Altet y Torrellano, que suponen una inversión total de 1,2 millones de euros sin IVA y 2,5 millones. Para el primero de los proyectos Pimesa ha aprobado el proyecto básico, mientras que, para el segundo, se emprenderá el estudio previo que servirá de base para la redacción. Ambos proyectos son una reivindicación histórica de las dos pedanías ilicitanas.

Parque Empresarial

Asimismo, Pimesa también invertirá unos 200.000 euros para elaborar la programación y reparcelación de la actuación integrada de la ampliación de Elche Parque Empresarial. Tal como ha recordado la responsable municipal, el 30 de septiembre se formalizó el contrato para realizar la documentación urbanística necesaria de un programa de actuación integrada que tiene un plazo de ejecución de diez meses, y del proyecto de reparcelación, que es de doce, por lo que deberían estar finalizados el 31 de julio y el 30 de septiembre de 2023, respectivamente.

Igualmente, suspendió la convocatoria pública de comercialización en régimen de alquiler del edificio 77b.1 del Campus Tecnológico hasta conocer el resultado de la adjudicación de la sede de la Agencia Espacial Española (AEE), a la que Elche aspira.

Por otro lado, el Consejo de Administración calculó que la cifra de negocio de Pimesa alcanzará los 11,74 millones de euros, dando un resultado neto previsto cercano a los 440.000 euros. “En definitiva, la empresa municipal Pimesa continúa siendo un instrumento útil y eficaz para dar continuidad a las políticas municipales de regeneración urbana y desarrollo económico para el presente y el futuro de nuestra ciudad”, ha concluido la titular de Urbanismo.