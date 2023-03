El Ayuntamiento de Elche ha autorizado la licencia de obra para una segunda planta solar en el municipio. Estará en Saladas durante 30 años y ocupará 74.000 metros cuadrados. La primera que concedió el equipo de gobierno fue el pasado octubre en Perleta, de 3 megavatios y una inversión prevista de 1,2 millones de euros. Estas fotovoltaicas que han obtenido luz verde representan una mínima parte de la cantidad de proyectos que se están gestionando en el término municipal ilicitano, lo que ha desatado la preocupación de vecinos y ecologistas por su impacto sobre la población, el paisaje y la biodiversidad.

De hecho, este sábado la recogida de firmas para presionar al ejecutivo local a suspender las licencias de forma cautelar llegará al centro de la ciudad y hay prevista incluso una protesta en el próximo pleno.

El portavoz del ejecutivo local, Héctor Díez, ha defendido que "hay una necesaria transición energética desde el punto de vista medioambiental pero también social y económico ante la situación internacional que pone de relieve la dependencia energética a terceros". También ha dicho que "no puede haber transición energética si no hay instalaciones de este tipo en el municipio. No podemos entrar en situación de bloqueo absoluto. No estaremos contribuyendo a esa transición energética".

Díez ha reconocido que "hay proliferación de solicitudes, pero eso no significa que se vayan a autorizar todas". Ha descartado que exista "laxitud" para otorgar licencias para estas instalaciones".