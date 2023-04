Una de cada siete denuncias que se presenta en Elche tiene que ver ya con cibercriminales

Cada hora del día, los 365 que tiene un año, se presenta una denuncia en Elche (9.040 en 2022, según el dato del Ministerio del Interior). Y si echamos la vista atrás y comparamos los últimos cinco años en la ciudad nos sorprenderíamos del auge que ha tomado la denominada cibercriminalidad, que crece de una forma imparable, y que atañe a aquellos hechos delictivos que tienen relación directa con internet en cualquiera de sus múltiples facetas. Es el caso de las compras, que acaban en estafas; o de relaciones sociales que terminan por ser abusos de la intimidad, amenazas, extorsiones... casi cualquier infracción penal que uno se pueda imaginar puede tener cabida en la red. Son tantos y tan variados, son tan fáciles de cometer porque tener un simple móvil es suficiente para ser autor o víctima, que se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y tanto es así que cada siete horas, durante los 365 días del año, en Elche se presenta en estos momentos una denuncia.

No hay campaña del Ministerio del Interior que no ponga el acento en los delitos informáticos y en campañas de prevención. No en balde desde 2019 el Gobierno ha tenido que crear un apartado específico en sus estadísticas para englobarlos. Hasta ese año, se incluían en el mismo saco que el resto, lo que se considera criminalidad convencional (homicidios, lesiones, secuestros, contra la libertad sexual, robos, tráfico de drogas,...). Desde que hay cifras oficiales en Elche se ha pasado de los 759 ciberdelitos que se registraron en ese 2019 a los 1.386 del pasado 2022. Curiosamente, en 2020 -el año de la pandemia- Interior no dio el dato específico; mientras que en 2021 la cifra fue de 1.204 delitos. ¿Qué ciberdelincuencia sufren los ilicitanos?. Principalmente, la económica. De cada siete denuncias de este tipo seis son por estafas. El resto, son de otro tipo donde las coacciones y amenazas, pero también los delitos de índole sexual, tienen cabida.

Delincuencia y víctimas

La estadística comparada de los últimos años no se puede ver como lineal. El efecto de la pandemia, el hecho de que la sociedad fue confinada, tuvo un efecto directo en los cambios de hábitos de la delincuencia y de sus víctimas que pasaron a hacer un mayor uso de las redes. Esas 9.040 infracciones penales que deja el pasado año -7.654 de criminalidad convencional y 1.386 de cibercriminalidad- son un 10% más de infracciones que las de 2021 (8.140 en total, con 6.936 y 1.204, respectivamente) y un 16% más que las del año del confinamiento 2020 (7.590 en total, sin facilitar los datos disgregados), pero menos que las registradas en los tres años anteriores, que fueron de 9.765, 9.537 y 9.804 infracciones penales en 2019, 2018 y 2017, respectivamente. Estamos mejor que entonces pero peor que en los dos últimos años.

¿A qué se debe esto? Principalmente a los ciberdelitos que han arrasado con las estadísticas de la Comisaría de Elche y casi seguro con la de muchas otras. Los delitos menores, que suponen la mayor parte de la criminalidad convencional, es decir, aquellos hechos que son leves, fueron el pasado año 4.080 por los 3.948 de 2021, los 4.948 de 2020 y los 5.062 de 2019.

Preocupación policial

Salvando los ciberdelitos, la preocupación policial se centra en dos aspectos fundamentales en Elche porque han visto subir las denuncias. Se trata del caso de las agresiones sexuales (violaciones), que se han triplicado con respecto a los últimos años. Así, se registraron 19 en 2022 por las 7, 6 y 5 de los tres años anteriores. Aunque el resto de delitos contra la libertad sexual (abusos) se redujeron con respecto al pasado año, pues se ha pasado de 87 a 67 entre 2021 y 2022. En cambio, un delito que se mantiene desgraciadamente estable es el del tráfico de drogas. Elche registra un largo centenar cada año. Fueron 126 el pasado año, pero el anterior (2021) se registraron 132 por los 113 (2020) y 101 (2019). Hubo también un aumento de fallecidos de forma violenta, cuatro personas. Tres de ellas, en febrero, eran miembros de una misma familia, asesinados por un hijo menor que fue condenado a cinco años de internamiento. En mayo, se detuvo a una madre y su hijo por el asesinato de una octogenaria alemana.