Bullicio, intereses compartidos y rosas, muchas rosas. La feria del libro ha vuelto este sábado a Elche con el reto de tratar de cautivar a más visitantes y promover una actividad que llena el espíritu y la memoria de historias como es la lectura.

A escasas horas de Sant Jordi este 23 de abril la plaza del Congreso Eucarístico, junto a la basílica de Santa María se ha llenado de cerca de una quincena de casetas en las que las principales librerías ofrecen sus artículos y promociones, mientras que los escritores van firmando sus obras.

Una cita para que quien no sea muy asiduo a estos espacios lo tenga más fácil en plena calle, y pueda así llevarse dedicatorias de los autores, ya que participan más de un centenar durante hoy y este domingo.

Entre ellas se encontraba la actriz madrileña de cine y teatro Cayetana Cabezas, que presentaba su primera novela 'Una persona para el fin del mundo', que, a grosso modo, "habla de las lealtades invisibles que tenemos con abuelos, padres, madres, bisabuelas que hace que las decisiones vitales que tomamos vengan condicionadas de decisiones que han tomado o no ellos", apuntaba. Al hilo, admitía que era la primera que venía a este encuentro literario en Elche, se sentía muy arropada y además tenía la jornada ajetreada porque por la tarde iba a participar en la feria de Barcelona.

Entre los autores hay una gran parte locales y de comarcas próximas como la Vega Baja, como podría ser el caso del oriolano Juan Luis Mira, que, ilusionado, mostraba "Cien motivos para suicidarse y uno (y medio) para no hacerlo", una novela de humor, "un género del que se escribe poco", matizaba, "y que quería explorarlo" para contar la historia de un actor de teatro que tras largos años fuera vuelve a su pueblo natal con cierta sensación de fracaso y su vida se vuelve un disparate por acontecimientos inesperados.

Mitología para niños

Entre los escritores participantes también hay quienes tratan el género infantil como Inmaculada Fuentes, que con su obra 'EOS' ha tratado de hacer entendible a los niños la mitología griega con una narración con imágenes en la que incluso se mencionan productos locales como la granada mollar. "Las historias antiguas las tenemos olvidadas y hay que rescatarlas", sostiene.

Explicaba, además, que el formato es de lectura fácil y adaptado a niños que padecen dislexia, de la misma forma que con el cuento 'Mi madre' se va a destinar parte de la recaudación a asociaciones.

Y lo cierto es que la fórmula funciona, ya que al menos esta mañana había un gran ambiente en el enclave, donde podían verse familias al completo con los peques ojeando literatura juvenil y cuentos, adultos preguntando por las últimas publicaciones y autores venidos de diferentes partes del país presentando sus novelas.

"Normalmente no venimos a la feria pero leemos mucho en casa, aunque un día así invita a comprar libros", apuntaba Silvia Espina tras comprar un ejemplar junto a Miguel y Jorge, sus dos hijos, que están en etapa escolar.

"Es importante que los menores lean, pero sin que se convierta en una obligación, que puedan disfrutarlo" Silvia Espina - ilicitana

Señala esta madre que es muy importante que los menores lean, "pero sin que se convierta en una obligación, que puedan disfrutarlo". A este respecto apunta esta ilicitana que en el colegio de sus hijos ahora las lecturas que mandan los maestros no son obligatorias, si no que pueden elegir los títulos los propios niños, "y en ese sentido es mejor porque no todos tienen los mismos gustos".

Aprender a vender las obras

De igual forma, con la iniciativa también se pretende ayudar a amantes de la literatura a emprender en el mundo de las editoriales. Precisamente se ha realizado una masterclass en las que se ha explicado las complicaciones de la autoedición, la dificultad de llegar a ser visible en plataformas como Amazon y la importancia que debe darse a una buena promoción de la obra en redes sociales.

En este sentido, una experta ha señalado que es clave no aburrir a los seguidores con publicidades sobre los trabajos, si no aportar valor que invite a que los potenciales seguidores se interesen por esas novelas.

Masterclass de cómic

Si bien, la cita también viaja por otros lugares ilicitanos como l'Escorxador, donde se han llevado a cabo masterclass sobre cómic e ilustración de la mano de Ramón López, autor de Miguel Hernández piedra viva, de la misma foma que Candela Iniba ha hablado sobre la escritura creativa con su publicación Revolución.

También se puede visitar desde ayer la exposición interactiva Els cómics d’Alberto Miralles, que hasta el 18 de junio estará la Capilla de la Orden Tercera y, paralelamente, se van a realizar visitas guiadas de los colegios, un rincón del cómic, talleres familiares, además de una masterclass por Amelia Navarro el 28 abril y otra de Arly Jones el 12 de mayo.

Películas para todos los gustos

El despliegue también se centra este año en el consumo de películas y documentales ya que a nivel municipal se ha puesto en marcha la plataforma Efilm, un servicio gratuito de préstamos basado en la red nacional de bibliotecas con más de 12.000 títulos. Como recordaron los responsables, para acceder al catálogo tan solo es necesario tener el carnet de la biblioteca que se puede realizar de forma gratuita. El usuario dispondrá de hasta 72 horas para visualizar el material audiovisual cuantas veces desee, desde cualquier soporte, en «streaming» y sin posibilidad de descarga.

De igual forma, el 25 de abril el escritor José Antonio Corrales ofrecerá una charla en torno a la creación literaria en la sala multiusos de la biblioteca Pedro Ibarra a las 19 horas. Además, se ha puesto en marcha el ciclo La Hora del Cuento con el taller «La Fuga» de Cristina Oleby y Pablo Pino que se podrá disfrutar a las 17.30 horas en las diferentes bibliotecas infantiles.