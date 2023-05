La gran planta solar proyectada entre Elche, Monforte del Cid y Agost de 108 megavatios va a ver reducida en más de la mitad su superficie proyectada inicialmente tras estimar el Ministerio para la Transición Ecológica buena parte de las alegaciones de los ecologistas. La infraestructura recortará su extensión en alrededor de 385 hectáreas, frente a las 605 previstas al principio. La Dirección General de Política Energética y Minas ha hecho pública la declaración de impacto ambiental del parque fotovoltaico El Secarral del que Lavanda Desarrollos España, SL, es promotora.

Sus impulsores han modificado un proyecto que había generado mucha controversia por ocupar una extensa zona de paisajes de viñedo, terreno forestal y suelos de alta capacidad agrológica. Y ahora el vallado de las diferentes parcelas ocupadas por paneles solares, se ha limitado exclusivamente a la zona de seguidores, ocupando una superficie de 240,03 hectáreas frente a las 478,81 ha iniciales. Asimismo, la ocupación de suelo forestal ha quedado reducida a 54,85 hectáreas, de las 123,62 iniciales. Este suelo, a pesar de ser terreno forestal, actualmente se corresponde con tierras de cultivo o abandonado, llevando dedicadas a ese uso muchos años, según el documento que publica el Boletín Oficial del Estado.

También se han eliminado las 74,42 hectáreas ocupadas por los HIC 1520* y 6220* y las 2,67 hectáreas ocupadas por el hábitat vulnerable de Vella lucentina. No obstante, las modificaciones realizadas no afectan al trazado y configuración de la infraestructura de evacuación.

La asociación Amigos de los Humedales del Sur y los particulares asociados a la pedanía de Orito (Monforte del Cid) advirtieron sobre los riesgos ambientales sobre el suelo y los terrenos con alta capacidad agrológica (240 ha ocupadas sobre Clase B).

Respecto a la aceleración de los efectos erosivos por los grandes movimientos de tierra, el promotor contestó que, durante las fases de construcción, funcionamiento y desmantelamiento, el suelo no va a sufrir ninguna variación significativa. Lo justificó en que los módulos van hincados sin cimentación; los movimientos de tierras son mínimos y se respeta al máximo la orografía y vegetación presente en las parcelas de proyecto. De esta forma, alegó que la vegetación crecerá de nuevo bajo los paneles y entre las filas de estos, por lo que garantizó las cualidades del suelo seguirán siendo similares a las que existen antes de la implantación del proyecto.

Sobre la clasificación agrológica de los terrenos, el promotor también respondió que, a pesar de que hay parámetros que se encuentran dentro de la clase A o B (capacidad agrológica elevada), hay otros parámetros relacionados con las características químicas del suelo que, tras el análisis de muestras (carbonatos, materia orgánica, caliza activa, capacidad de intercambio catiónico y pH), no cumplen con esta clasificación y pasarían a formar parte de las clases C y D (capacidad agrológica moderada y baja). Esto, según expone el Ministerio, va en consonancia con el estado en el que se encontraron las pocas parcelas con cultivo agrícola en la zona, cuando se realizó el EsIA. Dichas parcelas, tal y como recoge la declaración de impacto ambiental, o estaban en estado de abandono o, si tenían algún cultivo que aún no se había secado, no se habían recolectado debido a la escasa producción y baja calidad.

En relación a la posible contaminación de suelos, el promotor establece una serie de medidas, como la conservación de la cubierta vegetal, préstamos en zonas autorizadas, gestión de residuos inertes y la retirada del suelo en caso de vertidos accidentales y su traslado por gestor autorizado para su posterior descontaminación.

Localización

La planta solar se sitúa en la demarcación hidrográfica del Júcar. El río Vinalopó está situado a 5,7 km al oeste de la implantación de la central fotovoltaica. La línea de evacuación cruza varios arroyos como el Barranco del Grifo. Una zanja de la infraestructura proyectada también cruza varios cauces (Rambla del Derramador, Barranco de Choli, Rambla de L'Alabastre).