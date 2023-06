La formación política municipalista de Contigo Elche ha vuelto esta mañana a la actividad, tras el resultado electoral que no le deparó representación y lo ha hecho para quejarse de la situación actual en Arenales "con la pérdida del edificio de la dependencias municipales". Ahora no hay servicio turístico, de policía, consultorio médico o correos, como ya publicó INFORMACIÓN.

Desde Contigo Elche consideran un “oportunismo político tratar de dar apariencia del desarrollo del nuevo centro social en plena precampaña electoral sin tener previsión concreta de construcción del mismo y dejando a los vecinos de Arenales sin servicios básicos ya que lo único que se hizo fue echar abajo las dependencias municipales donde se prestaba servicio médico, atención turística, postal y administrativa con la OMAC”.

Enfado vecinal

En la nota añaden que “los vecinos están muy enfadados al perder los servicios y tener que trasladarse a El Altet y al Clot de Galvany de forma innecesaria ya que en verano no se pueden hacer obras y se podía haber comenzado en otoño”.

El partido añade en el comunicado que “obligan a los vecinos a desplazarse a El Altet para tener servicio médico, la oficina postal la llevan al Clot de Galvany y el servicio turístico in situ desaparece, “no hay derecho que dejen sin servicio a los vecinos para sacar un rédito electoral cuando estas obras podían hacerlas en invierno y cuando hubiese certidumbre de construcción inmediata del nuevo Centro, pero lo van a hacer es dejar a Arenales con un servicio deficiente en un período de máxima afluencia de veraneantes, no nos gusta criticar, pero la indignación vecinal es extraordinaria y así nos lo están transmitiendo”.

Queja formal

Desde la formación política ya registraron una queja formal ante el Ayuntamiento de Elche y pidieron explicaciones a los responsables municipales.

En esa misma línea el presidente de Contigo Elche, Carlos San José, quiso dejar de manifiesto que “derribar el centro Social de Arenales en pleno período electoral fue una acción totalmente oportunista que con el tiempo se ha demostrado que no era eficiente puesto que ha dejado a los vecinos sin servicios y un solar inútil que no sabemos cuándo podrán comenzar las obras. Arenales no merece este trato año tras año”.