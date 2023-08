"¡Queremos cobrar!", "¡unas sí y otras no!". Este ha sido el grito unánime de las trabajadoras de la empresa de Limpiezas Córdoba que se han concentrado este viernes a las puertas de la empresa, en el Parque Empresarial de Torrellano, para exigir el pago a todas de sus emolumentos pendientes. Con gorras y gafas de sol, y con una carpa para soportar las altas temperaturas, han lanzado gritos reivindicando solo lo que es suyo: el suelo por el trabajo que prestan a la empresa.

En estos instantes se da la circunstancia de que unas han cobrado y otras no. Según el sindicato Comisiones Obreras, hay unas trescientas trabajadoras de la empresa en la provincia, principalmente en Alicante y Elche, que desempeñan su labor en empresas públicas y privadas. La mercantil, con negocio en toda España, suma a un millar de trabajadoras, principalmente mujeres que en muchos casos no alcanzan ni la jornada laboral completa.

Silbatos y chalecos

La concentración se llevó a cabo con silbatos y chalecos amarillos a las puertas de una empresa que hace una semana, según el sindicato, se comprometió ante las trabajadoras a liquidar la deuda esta misma semana a cambio de que desconvocaran la concentración de ayer, que inicialmente estaba prevista para el pasado día 7. Los trabajadores aceptaron pero al ver que la mercantil no cumplía y las empleadas seguían sin percibir sus emolumentos, hay deuda de parte del salario de los últimos dos meses, decidieron reanudar la protesta.

El pasado 31 de julio en una asamblea acordaron que el próximo mes de octubre se convocaría una huelga a nivel estatal para lograr una solución definitiva y que hasta entonces todos los día 7 recordarían a la empresa la deuda sin pagar.

Muchos meses con retrasos

La situación con la mercantil se viene arrastrando desde hace muchos meses pero no ha sido hasta este mes de julio cuando las empleadas, cansadas, han decidido mostrar su protesta en la calle. A comienzos del pasado mes hicieron sentir su voz en la Plaça de Baix. Una buena parte de la plantilla ha tenido que recurrir a ayudas sociales para salir adelante porque no son trabajadoras a tiempo completo, según el sindicato, es decir, cobran por horas y el dinero que cobran (que ahora no cobran) es muy poco para sacar adelante a sus familias.