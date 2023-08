Elche abordará un recorte de los días de las Fiestas con todos los entes participantes

«Si San Fermín dura una semana (realmente es del 6 al 15 de julio) no es posible que aquí estemos once días de fiestas». La frase, dicha esta pasada semana por un miembro del equipo de gobierno (PP y Vox) y sin un sentido peyorativo hacia los actos que se organizan en la ciudad, resume la opinión de muchos concejales del equipo de gobierno sobre cuánto deben durar las Fiestas de Agosto de Elche, si los actuales once días (del 5 de agosto, que fue el pregón; hasta el 15 de agosto, con el Misteri d’Elx y el castillo de fuegos artificiales con que se despidieron) o alguno/algunos menos.

Pero la cuestión es que no son solo esos once días, hay muchos más actividades consideradas de prefiestas, como pueden ser la Cridà a la festa (día 1) o el Soroll de Festa (día 2), protagonizados ambos por la Gestora de Festejos Populares, que dan paso a los dos días de actividades de conmemoración del hallazgo de la Dama de Elche que, aunque parezca curioso, también aparecen en el programa de fiestas patronales. Si nos ponemos a contar, realmente han sido 15 días ininterrumpidos de un tipo de celebraciones u otras, y eso sin tener en cuenta que el 29 de julio -acto que también aparece en el programa de este año- hubo un pasacalles de Moros y Cristianos -el Avís de Festa- que sirvió de homenaje a los cargos honoríficos de la asociación. Septiembre El equipo de gobierno tiene claro que va a plantear a partir de septiembre, con mucho tiempo para la reflexión, a los entes festeros de Pobladores, Moros y Cristianos, Gestora de Festejos y Unió de Festers, un replanteamiento, lo que supondría una compleja reorganización del programa de actos. Y es compleja porque en estos momentos hasta algunos casi se solapan, como el día 11, por ejemplo, donde coincidieron hasta dos desfiles, el de la ofrenda de Moros y la Charanga, que prácticamente llegaron a tocarse en el mismo recorrido mientras que el Misteri iba a arrancar en su primer ensayo en la basílica de Santa María. De esta ecuación, por lógicos motivos, se excluye al Patronato del Misteri d’Elx porque lo que no cabe discusión para el equipo de gobierno es que todos los actos deben girar alrededor del drama asuncionista que es el motor principal de la celebración. Consensuar La clave, y el equipo de gobierno necesitará también consensuar con el resto de formaciones un acuerdo de futuro, pasa por colocar en el calendario una fecha de inicio fija e inamovible: el pregón, que evidentemente no quieren que sea el día 5 de agosto, como ha sido este año (otros años había sido el día4), sino uno dos o tres días después. Llegar a un acuerdo de consenso y fijarlo en algún tipo de reglamento que regule la organización de actos para que se convierta en algo tan inalterable como son los días de ensayos (11 a 13) y representación del Misteri (14 y 15). No es una decisión que se adopte de motu propio, algunos entes festeros han hecho ver al equipo de gobierno el cansancio de tantos días de fiestas, aparte del enorme coste económico que esto ha supuesto, también para las arcas municipales por la cantidad de horas que se han tenido que pagar a los funcionarios, especialmente a los de la Policía Local. Tiempo Del 5 de agosto hasta el 15 de agosto las Fiestas de Elche han contado con la friolera de 120 actividades organizadas. El objetivo que evidentemente llevaría concentrarlas en menos días también supondría el de reducir algunos actos. Volviendo al concejal que comparaba las de San Fermín con las de Elche, nadie duda que las de Pamplona, más cortas, son un fenómeno social y cultural de primer orden sin que tengan que alargarse en el tiempo para serlo. Bajo esa filosofía el equipo de gobierno quiere cambiar las cosas sobre cómo se estaban haciendo y que, además, nadie venga después a volver a moverlas. El debate se anuncia largo.