El Ayuntamiento de Elche ha anunciado la suspensión provisional de nuevas licencias de plantas solares en el municipio hasta tener una ordenanza municipal que las regule expresamente. El equipo de gobierno de PP y Vox han aprobado la reivindicación que la plataforma de afectados «Salvem El Camp d’Elx» ha venido realizando en los últimos meses ante el boom de solicitudes de fotovoltaicas que hay en las pedanías ilicitanas, una demanda que el anterior gobierno progresista de PSOE y Compromís rechazaron. Mientras tanto, está por ver si hasta la treintena de proyectos que están en tramitación, seguirán su curso y si podrían verse paralizados o no.

Este viernes, según un comunicado municipal, se ha constituido la Mesa de Trabajo sobre la regulación de energías renovables en el medio rural de Elche. Una primera reunión en la que se ha destacado la voluntad del gobierno municipal de crear una regulación sobre la implantación de las instalaciones de energía fotovoltaica en el término municipal y que a día de hoy era inexistente.

"Esta regulación municipal debe llevar consigo la suspensión de licencias de nuevas plantas fotovoltaicas con el objetivo de facilitar el estudio para la reforma de la ordenación urbanística de energía renovable en suelo no urbanizable", han apuntado desde el equipo de gobierno.

Desde la concejalía de Estrategia Municipal consideran necesaria la redacción y aprobación de una nueva regulación municipal “que compatibilice la instalación de energía renovable por sus beneficios para el medio ambiente con la protección del territorio, paisaje y patrimonio del campo de Elche”, ha subrayado el edil del área, Francisco Soler.

La Mesa de Trabajo ha estado constituida por el concejal popular, los grupos políticos del PSOE y Compromís; el edil de Pedanías, Raúl Sempere; las asociaciones empresariales Cedelco, APEME (Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y de Telecomunicaciones de Alicante) y la Asociación de Desarrollo Rural (ADR), además de la plataforma de afectados.

Según el edil del área, con la creación de esta Mesa de Trabajo se cumple con la moción que presentó el grupo municipal del PP en el pleno del pasado mes de marzo y que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.

Valoración positiva

La Asociación de Vecinos de Santa Anna, ADR Camp d´Elx y la Plataforma Ubicació Racional han valorado positivamente la reunión. "Lo destacable para nosotros es que se empiece a tratar este tema en el seno del Ayuntamiento de Elche con el objetivo de preservar territorio y paisaje en suelo no urbanizable y defender a los vecinos del Camp d´Elx, sobre todo a aquellos directamente afectados por macroproyectos fotovoltaicos, subestaciones eléctricas y tendidos de alta o muy alta tensión", han apuntado en un comunicado conjunto.

También se ha comentado la urgencia de tramitar con las normativas aplicables al efecto, la ordenación del territorio para que este tipo de instalaciones fotovoltaicas se ubiquen con preferencia sobre suelos urbanos, industriales y/o suelos degradados. Fomentando las renovables para autoconsumo, comunidades energéticas y proyectos acordes a la capacidad de carga del territorio ya que todos estamos de acuerdo en la necesidad de las energías renovables.

Los colectivos han advertido que ahora mismo el municipio ha dado licencia a cuatro grandes proyectos y que quedan más de 35 en tramitación. Por ello, han pedido que se tomen "las medidas necesarias para una correcta ubicación, atendiendo siempre a principios de sostenibilidad, vigilando que no se afecte a espacios de especial protección, zonas inundables, suelos agrícolas de valor agrológico, corredores verdes, zonas forestales, bienes de interés cultural u otros".

El compromiso del Ayuntamiento de Elche, según las asociaciones, pasa por tener un borrador de trabajo que recoja las diferentes aportaciones de todos los colectivos del municipio implicados y vecinos afectados. "La intención de nuestra administración local es agilizar los trámites para suspender licencias para este tipo de proyectos y ordenar territorio, cosa que agradecemos y esperamos puedan cumplir en breve", apuntan.

Rechazo en el último pleno del mandato

El último pleno del anterior mandato político antes de las elecciones municipales de mayo, el PSOE aseguró que no se daban las «condiciones necesarias para paralizar cautelarmente las plantas solares sin perjuicio de convocar la mesa de trabajo aprobada o mejorar la regulación municipal en algunos aspectos». Uno de los argumentos municipales para rechazar esta petición es que Elche cuenta con una superficie de 213 millones de metros de suelo no urbanizable y la superficie de las plantas solicitadas (que no concedidas) es de 4,5 millones de metros cuadrados (un 2,1%).

La otra justificación que aportó el equipo de gobierno de PSOE y Compromís fue que "la normativa urbanística deja fuera los montes, los parajes protegidos y los espacios naturales para la construcción de fotovoltaicas y que solo se puede ocupar un 3% de la parcela de suelo no urbanizable". En esta línea, la responsable de Urbanismo defendió que la regulación autonómica ofrece garantías y descartó que sea laxa a la hora de conceder su visto bueno a todas las iniciativas que llegan.