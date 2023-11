Periodistas de medios de comunicación de Noruega, Finalndia e Irlanda se interesan por los atractivos turísticos de Elche. Durante días han visitado todos los proyectos recogidos por la Unesco, lo que servirá para divulgar en sus países la riqueza de la capital del Baix Vinalopó. Este viaje de prensa ha estado organizado por Visielche, en colaboración con el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca.

Visitas

Los comunicadores acudieron el pasado jueves al Museo del Palmeral, al Jardín Huerto del Cura, al Museo de la Festa, a la Basílica de Santa María y al centro histórico. Este viernes, sin embargo, visitaron el Museo Escolar de Puçol, completando de esta manera el patrimonio cultural e inmaterial ilicitano reconocido por la Unesco en varias de sus categorías, además de disfrutar de la oferta gastronómica que ofrece nuestro destino.

Desde el Ayuntamiento refieren que estas acciones de promoción son esenciales ya que se trata de mercados emisores relevantes para Elche. Los medios de comunicación han recogido toda la información acerca de los atractivos turísticos ilicitanos para ofrecérsela al público irlandés y escandinavo en forma de artículos periodísticos y blogs de viajes, como mejores conocedores de lo que demandan sus lectores.

Medios

Entre los medios de comunicación que participaron se encuentran The Connaught Telegraph (semanal generalista irlandés de información y ocio), The Travel Portal Reisekick (blog de viajes noruego cuyo contenido es realizado por los periodistas Verns Roald Nilsen y Torill Berg), Travel with Glede (Travel blogger e influencer) y Matka magazine (revista finlandesa de viajes).

Combinaciones de vuelos

La importancia de divulgar los recursos que tiene Elche radica en la proximidad con el aeropuerto de Alicante–Elche, que conecta con tres aeropuertos de Irlanda: Dublin (Ryanair y Air Lingus), Cork (Ryanair) y Shannon (Ryanair), con cinco aeropuertos noruegos: Aalesund/Vigra (Norwegian Air), Bergen/Flesland (Norwegian Air Sweden AOC, Wideroe’s Flyveselskap y Norwegian Air Shuttle), Haugesund (Norwegian Air Sweden AOC), Oslo/Gardermoen (Norwegian Air Shuttle, Scandinavian Airlines, Norwegian Air Sweden), Stavanger (Norwegian Air Sweden AOC, Norwegian Air Shuttle AOC), Trondheim (Norwegian Air Shuttle AOC) y con dos aeropuertos suecos: Estocolmo/Arlanda (Ryanair, Norwegian Air Sweden AOC y Scandinavian Airlines) y Gotemburgo (Scandinavian Airlines, Ryanair y Norwegian Air Sweden AOC),