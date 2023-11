La idea surgió de Marina Sánchez, una profesora del CEIP El Toscar de Elche y los responsables de la Jefatura Local y de la Unidad de Delincuencia Vial de la Policía aceptaron el encuentro, que no es nada habitual porque no existe programa alguno. El objetivo era mantener una jornada de convivencia este martes en el centro escolar, dirigida a niños de 8 a 12 años, aunque otros más pequeños no pudieron resistirse a ver vehículos patrulla, motocicletas, luces y sirenas y también se apuntaron a la cita posterior en el patio del centro educativo. Fue un día el de ayer en el que la formación en educación vial y la sensibilización fueron el denominador común y el objetivo de todos.

Seguridad vial Decía hoy uno de los responsables de la unidad policial, José Sánchez, que debería haber más jornada como estas de policías en los colegios para que después, en el día a día que ellos ven en las calles, con atropellos y alcoholemias, las cosas comiencen a ver que cambian y conozcan a través de ellos esta realidad. Una cultura de la seguridad vial que nace del respeto y que, en su opinión, también debería tener cabida en las aulas, donde quizá no se les explique de forma suficiente algunos peligros que están en su día a día, como son las drogas y el alcohol y los efectos que producen a corto, medio y largo plazo. Profesores Vídeos, charlas y preguntas que se cruzaron agentes y niños bajo la atenta mirada de los profesores. Los agentes se dieron cuenta de que los escolares sabían perfectamente de qué les hablaban. De hecho, una niña llegó a preguntar a un agente sobre qué está pasando con el Fentanilo, el fármaco que se ha convertido en una droga terrible. Y otro contestó a la pregunta del agente, que da título a este reportaje, que no solo es el tabaco una droga sino que puede mezclarse con cosas peores. Mejor prueba no cabía esperar de que saben perfectamente de qué se les hablaba, lo cual no quiere decir que tengan la respuesta a todo. Establecer cauces de respeto mutuo entre policías uniformados y niños es una buena forma de mejorar la sociedad. Si después les deja subirse a una motocicleta o, incluso, probar un alcoholímetro, la cosa mejora porque los pequeños necesitan estímulos y sentirse importantes. Verse como protagonistas. Nicotina Los agentes también descubrieron cosas. Por ejemplo, que algunos padres permiten a los niños el uso de vapeadores, «como si estos aparatos no tuvieran nicotina», explica el agente Sánchez, quien se mostró preocupado por conocer este hecho a través de los propios niños.