«Elche camina rosa y fuerte» es el lema de esta edición. ¿Son conscientes de que la prueba es ya un icono de la ciudad?

Cada vez que salimos el 19 de octubre a leer el manifiesto (Día internacional contra el cáncer de mama) preguntan cuando es la carrera. Siempre es el último domingo de noviembre, es automático, es algo que se ha quedado aquí como el Misteri d’Elx (risas). La carrera es la fuente de ingresos más preciada para que la asociación siga funcionando, dando psicología, fisioterapia, cubriendo las trabajadoras sociales, administración, equipo de madrinas, para apoyar la investigación, estar a la última con nuestra enfermedad... Gracias a todo ello esas pacientes nuevas tienen un sitio donde tener ese apoyo para poder seguir adelante, por eso nuestro lema habla mucho de vivir.

¿Cómo están los ánimos a dos días de la prueba?

Creo que es la primera vez que pasa que se agotan las camisetas, nos quedan un par de cajitas revoloteando que llevaremos al puestecito el domingo y ya se han repartido cerca de 8.000. Realmente las personas que salen con su dorsal está en ese número pero la realidad es que luego, por datos que nos llegan, suelen salir en la prueba entre 12 y14.000 personas, y se debe a que muchas veces hay quien no puede colaborar por cuestiones económicas o lo que sea, pero nos apoyan y lo hacen por alguien. Este día es muy de caminar juntos y se ven niños, perritos, mamás, abuelitos, personas con alguna dificultad...Es una fiesta andando.

¿Suele disfrutarla al estar en primera línea?

He podido hacerla muy pocas veces por mi enfermedad y ahora con la presidencia no me dejan salir porque tengo que estar en la organización. El año pasado me escapé un poco y me riñeron, pero lo cierto es que es una convivencia maravillosa. Estaría todo el día dándole gracias a todo el mundo porque hay gente que hace un esfuerzo, que ahorra dinerito para la camiseta, es muy emotiva, hay mucho cariño.

¿Cuantas socias son?

Es una cifra que fluctúa pero estamos entre 760-780. Como novedad tenemos al primer hombre y me da satisfacción que se haya atrevido por esa parte de concienciar de que el cáncer de mama no es solo de mujeres. No sabemos por qué ellos no se acercan, y hay que empezar a romper tabúes.

¿Sigue siendo el diagnóstico precoz el caballo de batalla?

Hay muchos factores que influyen en que se detecte más pronto o más tarde como la alimentación, el sedentarismo, hábitos o la edad, y en este caso nos llama la atención que de unos años a acá se detecta a mujeres más jóvenes o muy mayores a las que a lo mejor no se vigila tanto, porque la sociedad no está concienciada del cuidado de los mayores. En definitiva, si prevenimos y nos ayudan a saber antes, mejor. En cuanto a las mamografías, hemos intentado convencer para que se hagan antes sobre los 40 años.

¿Dan a basto para dar servicios como fisioterapia?

Está siendo complicado. Si tenemos más de 700 socias, tanta demanda colapsa, por eso está la ayuda entre hospitales y nosotros. Aunque hay una unidad de mama muy buena en el hospital no se pueden atender todos los casos, y ahí somos el apoyo.

¿Qué importancia tiene la vida activa?

Hacemos talleres de yoga, pilates, el Ayuntamiento presta piscinas para aquagym... todo ello nos ayuda a activarnos, nuestra mente se limpia y ayuda a que el cuerpo no pierda esa fuerza que necesita para tirar de ti. Es muy importante, al igual que los talleres de psicólogas sobre crecimiento personal para trabajar emociones. También llevamos años ya con el cáncer metastásico, lo llevamos con mucha resistencia y aún la investigación no ha llegado a dar con la solución real. Si antes una mujer tenía metástasis estaba desahuciada, ahora damos aporte, es muy necesario porque es un cáncer del que aún no tenemos tanta información pero la evolución de estos años nos da fe de que se puede tener mejor calidad de vida y esperanza.

Oposición

¿Hay escépticos con la asociación?

Mucha gente dice que no venía porque pensaba que era muy penoso y es todo lo contrario, te damos la lucecita porque vienes con un shock muy importante, destrozada y hundida y te vas con esperanza y sin incertidumbre ni miedos, y no lo digo porque sea la presidenta y haya pasado por eso si no que se ve mucha diferencia a una mujer de cuando entra y sale.

¿En qué punto está la investigación ?

Los tratamientos cada vez son menos invasivos, hay mejor pronóstico y mejor calidad de vida. El mío fue hace cinco años y en este tiempo ha habido una evolución impresionante. Pasé por quimioterapia, radio, medicación y ahora hay gente que con mi mismo tipo de cáncer no tiene que operarse o no han tenido que ponerse quimio. Luego las intervenciones mamarias no tienen por qué quitarlo todo, son más conservadoras, y la gente se recupera mejor porque no es tan traumático. Vivo con el optimismo de que podamos evolucionar hasta que la cura sea una pastilla.