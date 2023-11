El pleno de Elche ha rechazado exigir a la Generalitat Valenciana que pague los 43 millones de euros de la deuda histórica por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández (UMH). El equipo de gobierno de PP y Vox ha votado en contra de la moción que presentó el PSOE amparándose en la "falta de validez jurídica" del protocolo de compensación que firmó el expresidente del Consell, Ximo Puig, y el exalcalde Carlos González en octubre de 2022. La oposición se ha quedado sola en la defensa de esta reivindicación.

El alcalde Pablo Ruz ha hecho público un documento rubricado, con fecha de ayer, por el secretario municipal en el que niega que haya constancia en el Ayuntamiento de un expediente administrativo referente al compromiso de asumir y compensar a la ciudad por el suelo municipal cedido para la construcción del campus universitario. Un informe que los socialistas han cuestionado y han advertido que es "de parte".

A las 8.30 horas arrancaba la sesión extraordinaria solicitada para exigir al gobierno valenciano que cumpliera con un protocolo que suponía el reconocimiento, por primera vez por escrito, del esfuerzo económico realizado en Elche para implantar la Universidad Miguel Hernández (UMH) en suelo municipal, un documento con el que se anunciaron que se acometerían ligadas a la Agenda Elche 2030 y éstas que no iban a ser ordinarias como las que el Consell hace en Sanidad o Educación.

Así recordó el objetivo de aquel acuerdo el portavoz socialista, Héctor Díez, quien advirtió de que en los presupuestos autonómicos de este año se plasmaron un millón para redactar el proyecto del Palacio de Artes Escénicas para la avenida de Novelda y 600.000 euros para la renaturalización del río Vinalopó que iba a consistir en extender el uso del agua regenerada para regar huertos anexos a la ladera. El ejecutivo local ha descartado hacer uso de estos fondos.

El principal partido de la oposición solicitó este pleno extraordinario tras admitir semanas atrás el primer edil popular que no iba a reclamar la compensación por la UMH al presidente Carlos Mazón porque con la Ronda Sur y el tranvía "la deuda estaba más que saldada".

"Que diga que la deuda está por saldada es la primera vez que lo dice un alcalde en décadas, la Ronda Sur es una inversión del Estado y el tranvía ya lo tiene Alicante y no es extraordinario", ha afeado el líder de la oposición, quien le ha recordado al alcalde sus vídeos hablando de la deuda histórica cuando estaba en la oposición y PSOE y Compromís dirigían el Ayuntamiento y la Generalitat. Le ha recordado que el PP incluso exigió un pleno extraordinario pidiendo a Puig que firmara el protocolo y pagara la compensación pendiente.

"No se trata de algo cuantitativo, la deuda estaría saldada con las inversiones en educación y sanidad, es algo cualitativo", ha añadido el socialista, además de reconocer después que en el gobierno municipal les pudo faltar contundencia para exigir el pago de la deuda, pero "al final conseguimos firmar el protocolo. Hemos sido los únicos que hemos pagado los terrenos de una Universidad",ha añadido Díez.

Avances para la Ronda Sur y el Conservatorio

Frente a los reproches de los socialistas, el primer edil les ha avisado de que no han medido el alcance del pleno, le ha dado la vuelta y ha aprovechado para dar las cifras de las inversiones consignadas en las cuentas autonómicas de 2024, así como para realizar anuncios. Ha asegurado que antes de diciembre se va a firmar el convenio de la Ronda Sur, del que hasta ahora no había "absolutamente nada avanzado". También ha anunciado haber conseguido que el Conservatorio esté incluido por primera vez en el Plan Edificant, lo que va a tener consignación en los próximos presupuestos.

Tras sacar a la luz la providencia firmada por el secretario autonómico, Pablo Ruz ha leído el acuerdo firmado entre Carlos González y Ximo Puig en el que no consta ningún calendario para ejecutar las inversiones, ni cifras concretas. "Es una tomadura de pelo, pura verborrea y propaganda, una declaración de intenciones, sin validez jurídica, firmado por una persona que ya no está en el Consell y que no está en el Ayuntamiento, aunque cobre". Así ha resumido el alcalde el protocolo.

"Propaganda"

Su socia de gobierno de Vox, Aurora Rodil, también ha alertado de la falta de validez del discutido protocolo y ha dedicado su intervención a defender su gestión en cinco meses. De hecho, ha agradecido al PSOE haber pedido este pleno para dar la oportunidad al equipo de gobierno hacer "propaganda" sobre lo que están realizando. "Nos hemos encontrado una mesa de licitaciones mal hechas, atascadas, y fondos europeos mal gestionados, una mesa que tenemos que limpiar", ha señalado la tercera teniente de alcalde, quien ha puesto en valor las reuniones semanales que están manteniendo con la Generalitat.

Compromís ha lamentado que Ruz haya cuestionado "el documento que permitía ingresar 43 millones no sé si porque piensa que no es válido o porque no quiere incomodar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón". Lo ha tachado de subrrealista, y ha pedido al alcalde que si piensa que le falta fundamentación jurídica que reclame al Consell que lo mejore pero que no renuncie al dinero. "La cuestión es que la deuda autonómica ya debería de estar superada. Tendríamos que haber conseguido que arrancaran los proyectos, pero es peor que hayan renunciado a esas partidas", ha defendido su portavoz, Esther Díez.

También le ha recordado al primer edil sus críticas del pasado año, sacadas del blog del PP, cuando el expresidente Ximo Puig dio por saldada en unas declaraciones la deuda histórica con inversiones realizadas en los colegios y el Hospital General. Díez le ha pedido contundencia, gobierne quien gobierne. Y ha lamentado que "haya olvidado la bandera de Elche que es la que más le debería de importar".