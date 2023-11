Indignación y conmoción a partes iguales se está generando entre la ciudadanía después de que haya vuelto a difundirse en las últimas horas un vídeo en el que se observa cómo una cuidadora de una guardería infantil privada le da un bofetón en la cara a un menor, de uno o dos años, que se encuentra llorando solo en una zona vallada pero exterior. La guardería en cuestión se encuentra en Elche y, al parecer, los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre, aunque el vídeo se ha vuelto viral ahora.

En la secuencia, grabada en su día por una mujer que se encontraba en el edificio de enfrente, arranca con un plano de la parte exterior de la escuela infantil privada, que ocupa los bajos de un edificio y que da a la calle, es decir, que no es muy complicado observar lo que ocurre. El vídeo empieza enfocando esta parte y recogiendo varios lloros que proceden del patio de esta guardería donde se encuentran dos pequeños sin vigilancia

La persona que graba el vídeo narra que al parecer uno los pequeños ha arañando a otro, mientras se ve a uno de ellos apoyado en una pared. No hay nadie cuidando de ellos en la zona exterior y, de repente, aparece corriendo una cuidadora, se agacha al bebé que está junto a la pared y, sin dudarlo, le da una sonora bofetada en la mejilla derecha.

Malos modos

Ante la estupefacción de la persona que graba la secuencia, la cual no es vista por la cuidadora, esta última coge al menor al que ha pegado, al parecer una niña, y la mete de malos modos en el interior de la guardería, mientras deja al otro bebé solo que continúa llorando de forma insistente. El vídeo, de poco más de un minuto de duración, ha causado perplejidad en la sociedad española, sobre todo entre los ilicitanos que tienen conocimiento de esa guardería.

"Si pudiera, no pondría ninguna estrella. No tengo a ningún hijo en esa guardería y menos mal. Escribo ese comentario porque paso muchos días delante y veo a las "cuidadoras" en el patio con los niños pero ninguna de ellas se ocupan de ellos. Están sentadas en el suelo apoyadas a las paredes y todo el rato enganchadas a sus móviles. Ninguna de ellas se levanta para jugar con los niños... El otro día un niño tiro un juguete por la barandilla lo recoji y me asomé para dárselo y de nuevo me vi a la chica sentada en el suelo con el móvil a mano y no se levantó para cogermelo, me dijo tíralo. Es una vergüenza que esas chicas estén pagadas para estar con los teléfonos en ver de cuidar a los niños. Esta mañana había una niña llorando y pidiendo a su mamá todo el rato y ninguna de ellas hizo caso. Escribo ese comentario únicamente para llamar la atención a los papas que tienen a sus niños en esa "guardería" ya que tengo a niños también y me duele imaginarme a mis niños en esas condiciones", se puede leer en una reseña sobre esta guardería junto a otros comentarios recomendando absolutamente este centro.

Contacto

Este diario ha intentado este martes por la tarde ponerse en contacto en varias ocasiones con esta guardería, sin que nadie atiendera al teléfono.

Por su parte, fuentes de la Comisaría de Elche indican que la presunta maltratadora fue detenida después de que los progenitores interpusieran la correspondiente denuncia.

La trabajadora prestó declaración y tuvo que ser puesta en libertad ya que en principio el bebé no sufrió lesiones de gravedad.

En cualquier caso, hay abiertas diligencias en los juzgados, según fuentes policiales.