La crisis en Compromís per Elx por las diferencias internas entre sus dos principales facciones ha acabado en una guerra abierta. Més ha anunciado, a través de un comunicado, una reestructuración del partido que supondría poner al frente a Marian Campello (la número 2 de la candidatura a los comicios de mayo) y la inhabilitación de la ejecutiva, sustituida por una gestora. La portavoz del grupo municipal y cabeza de lista de la coalición valencianista, Esther Díez (Iniciativa) lo ha desmentido, minutos después, porque en estos momentos no hay ninguna comunicación por escrito de la dirección de la formación, lo único que ha confirmado es que se ha activado una comisión para la resolución de conflictos.

Según la nota hecha pública por Més, Campello, habría pasado a tomar las riendas de la formación en la ciudad, pero Esther Díez seguirá siendo el rostro visible del grupo municipal. Una gestora, designada por la directiva nacional de Compromís y denominada "Comisión de Resolución de Conflictos", se haría cargo provisionalmente de la dirección de la formación valencianista. El motivo de toda esta disputa, se debe, según Més, al "incumplimiento -por parte de la actual concejala, Esther Díez- del pacto que ambas formaciones habían firmado antes de las elecciones" como detonante de esta reestructuración interna que da poder de decisión a Més en el Ayuntamiento ya que Campello será la portavoz de la formación, cargo que hasta ahora compartía con Marina González (Iniciativa). El 14 de abril de este año, las dos formaciones políticas que conforman Compromís per Elx (Iniciativa y Més) firmaron un pacto de condiciones previo a las elecciones municipales. En este pacto se reflejaba, entre otras cuestiones, el reparto de los gastos de campaña a partes iguales entre ambas formaciones. Según la facción liderada por Marian Campello, Iniciativa y Més aportaron 15.000 euros cada uno a la campaña electoral local. Además, el pacto recogía la distribución del personal del propio Grupo Municipal en función de posibles resultados electorales diferentes. En el supuesto de obtener un solo concejal, como sucedió, la persona que recogería el acta de concejal sería de Iniciativa, mientras que la secretaría del Grupo Municipal pasaría a ser de Més Compromís. Acciones legales A pesar de que ambos partidos firmaron este acuerdo, según el comunicado emitido, "la sorpresa llegó a finales de julio, dos meses después de las elecciones municipales, cuando Díez se niega a respetar el acuerdo, divide la jornada de secretaría de Grupo Municipal en dos medias jornadas y se las da a personas de su confianza, ambas de Iniciativa. Una de ellas, además, es el exconcejal de Comercio Felip Sànchez". Campello llegó a anunciar acciones legales contra Iniciativa por la elección de los dos asesores del grupo municipal. Según la dirección de Més, "la importancia del incumplimiento de este acuerdo radica en quedar fuera del Grupo Municipal, circunstancia que deja a nuestra formación, Més-Compromís, apartada de las decisiones dentro del Ayuntamiento. Nos quedamos lejos de la toma de decisiones y al margen de lo que decida la propia concejala. Estamos fuera de juego y no podremos asumir sus decisiones como nuestras, como si fueran de todo Compromís, porque solo participa una parte de la coalición. Esto no es justo ni democrático". Devolución de 15.000 euros La directiva de Compromís en el País Valencià (Iniciativa, Més y Verds) ha mantenido varias conversaciones con Esther Díez en los últimos meses, según el mismo comunicado. "Su objetivo era ofrecer una solución equilibrada donde, incluso, le propusieron a Díez mantener, con fondos del partido, a los dos trabajadores que ahora son asesores en el Grupo Municipal; Todo, con la intención de que la concejala no perdiera ningún respaldo técnico y se pudiera respetar el pacto incorporando a una persona de Més Compromís al Ayuntamiento. A pesar de la implicación de la directiva, no se llegó a ningún consenso, Díez no contrapropuso ninguna alternativa y no aceptó que una persona de Més Compromís entrara a formar parte de la Secretaría del Grupo Municipal", apunta la nota remitida. Llegados a este punto, la directiva nacional de Compromís da por inhabilitada la hasta ahora ejecutiva local en sustitución de una Comisión de Resolución de Conflictos, designada por ella y conformada por tres miembros de cada una de las dos formaciones. Además, apunta que Iniciativa Elx deberá devolver los 15.000 euros de campaña al colectivo local de Més, dado el incumplimiento del pacto electoral. De esta manera, esperan mantener el "equilibrio" entre las dos formaciones.