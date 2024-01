Los vehículos alemanes de importación siempre han sido un sinónimo para muchos de lujo relativamente barato para aquellos que no se podían permitir adquirir uno en España por su elevado precio y porque se daba por garantizado que estos eran más fiables. "Me lo he traído de Alemania y por la mitad de lo que cuesta aquí", es una frase que muchos han escuchado en alguna ocasión ¿Pero qué pasa con los documentos de la Inspeccion Técnica de Vehículos?. La Comisaría de Elche ha detenido en la pedanía ilicitana de Torrellano a una pareja acusada de dirigir un entramado de falsificación de ITV. Ahora se les acusa de los delitos de falsedad documental y estafa, explica el Cuerpo Nacional de Policía.

La investigación policial tuvo su inicio con la detención de dos ciudadanos alemanes el pasado mes de mayo que circulaban con vehículos que tenías las ITV de Alemania falsificadas. Ante estos hechos los agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos (UDYCO) de la Comisaría Provincial de Alicante, especializados en la investigación de delitos sobre este tráfico ilícito, comenzaron a realizar una serie de comprobaciones con la finalidad de localizar el lugar en el que se estaban falsificando estas ITV. Parking Tras diversas comprobaciones los agentes relacionaron los vehículos anteriormente mencionados con un parking situado en la pedanía de Torrellano. Ante la posibilidad de que en este parking se estuviesen llevando a cabo las falsificaciones de dichas ITV, los agentes realizaron una inspección en sus instalaciones, en las que localizaron hasta diez vehículos alemanes cuyas ITV estaban falsificadas. "Los agentes contactaron con los propietarios de dichos vehículos quienes la mayoría de ellos manifestaron que los titulares del parking les habían avisado, tras dejar allí aparcado su vehículo, que la ITV de su vehículo estaba caducada o próxima a caducar y les ofrecieron el poder renovarla con ellos", se explica en el atestado policial. Por la renovación los propietarios de los vehículos pagaron entre 300 y 370 euros, según el caso. Policía alemana Al mismo tiempo, los agentes encargados de esta investigación contactaron con agentes de la policía alemana quienes comprobaron que los vehículos investigados no habían pasado la ITV en Alemania y la tenían caducada en algunos casos varios años. Además de esto los agentes consiguieron un correo electrónico que contenía una conversación entre el parking y uno de sus clientes en el que se le ofrecía pasar la ITV. Ante estos hechos, los agentes localizaron a los dos propietarios del parking, un varón y una mujer, de 49 y 40 años de edad y de nacionalidad española y alemana respectivamente. Todas las diligencias y actuaciones realizadas por los agentes durante la investigación fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Elche. Descubren un entramado dedicado a la falsificación de inspecciones periódicas de la ITV 5.000 vehículos en Crevillent Con el paso de los años han crecido los problemas con las ITV porque cada vez hay más vehículos antiguos y propietarios que buscan soluciones ilegales para poder circular sin tener que cumplir con las recomendaciones de seguridad. Es el caso de un crevillentino detenido por dirigir una red que permitió a 5.000 vehículos circular con ITV que nunca llegaron a pasar en una operación que se destapó el pasado diciembre.