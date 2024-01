Elche sigue por debajo de los 20.000 parados gracias a contratos temporales y a tiempo parcial

Los contratos derivados de la campaña de Navidad, que probablemente se mantendrán durante el mes de enero, permiten a Elche mantener un mes más por debajo de los 20.000 demandantes de empleo, según los datos facilitados por el sindicato Comisiones Obreras (CC OO). No ha sido una bajada significativa, pues solo ha sido de cincuenta trabajadores que se incorporan con respecto al mes anterior, lo que demuestra la deceleración del mercado, que por ahora no parece capaz de absorber más desempleo.

En febrero, sin grandes campañas comerciales (porque el sector servicios supone el 75 % de las demandas), es más que probable que la ciudad vuelva a números rojos y, quién sabe, si a superar esa fatídica cifra de veinte mil desempleados.

Dato positivo

Los 3.376 contratos firmados el pasado mes solo ofrecen un dato positivo: la ligera reducción de la brecha entre hombres y mujeres porque un 53,35 % (1.801) fueron para féminas por el 46.65 % (1.575) de los varones. Aún y así, las demandantes de empleo suponen en Elche prácticamente dos terceras partes, con 12.216 por 7.254 hombres. No es tan esperanzador el dato si tenemos en cuenta que en un mercado laboral donde se incentiva las contrataciones indefinidas las temporales superan a estas. En Elche se firmaron 1.887 (55.3 0%) ofertas con fecha de finalización prevista por las 1.509 (44,7 0%) que no la tenían. Además, la mayor parte de las ofertas no son a jornada completa; es decir, no son contratos ni de 40 ni de 37,5 horas semanales, como acaba de anunciar este martes el Gobierno. Son medias jornadas o tercios, en su mayoría. En definitiva, trabajo en precario y sin calidad.

Empleo en el sector

Los 19.470 demandantes de empleo de Elche quieren trabajar especialmente, como explican los datos, en el sector servicios, que engloba al turismo, al ocio y la restauración, primordialmente. Son 12.182 personas, el 62,57 %, mientras que la industria, antaño gran motor económico de la ciudad, ocupa el segundo lugar en demanda, con 3.636 personas que esperan encontrar un empleo en este sector (un 18,67 %). La construcción ha vuelto a la actividad, como lo demuestra que menos del 8 % de desempleados pertenezcan a la misma (1.870). Por último, la agricultura supone solo 639 personas en paro (3,28 %).

Buscar trabajo

El pasado año 2023 se cierra con un 61% de residentes en Elche que buscan trabajo y son mayores de 44 años, lo que tiene mucho que ver con el motor principalmente de la economía ilicitana, los servicios, que busca mano de obras principalmente joven e, incluso, sin gran experiencia. La cualificación de estas personas o la experiencia no cuentan a su favor sino en su contra porque no interesa este plus añadido que les suponen a las empresas que podrían estar interesadas, que buscan otros perfiles muy distintos. Y de esos 11.946 nacidos antes de 1970 que buscan un empleo, un 64 % son mujeres (7.254).

Siguiendo este razonamiento, donde menos demanda de empleo se localiza es entre los menores de 25 años, en parte porque muchos pueden estar completado sus estudios y aún no han llegado al mercado laboral, pero principalmente porque son los más demandados. Son 1.064 (5,46 %) y aquí hombres y mujeres, en cambio, están prácticamente equiparados: 525 varones por 539 féminas. Curiosamente, entre aquellos que tienen entre 25 y 44 años se vuelve a producir la brecha de empleo entre sexos. Hay un total de 6.460 de los cuales 2.396 son hombres y 4.064, mujeres. Queda mucho por hacer en lo que se refiere a la igualdad de sexos en el mundo laboral.

Mayores de 44 años: La cualificación de estas personas o la experiencia no cuentan a su favor sino en su contra porque no interesa este plus añadido que les suponen a las empresas que podrían estar interesadas, que buscan otros perfiles muy distintos.

La mejora espectacular tras el covid

El informe de Comisiones Obreras ofrece otro dato curioso. Desde 2017 hasta ahora, el desempleo ha caído en Elche en cuatro mil desempleados desde los 24.000. No ha sido un descenso continuado por el covid; de hecho, en 2018 y 2019 marcó ya la tendencia de reducción del paro, pero se disparó en 2020 cuando el confinamiento y el virus hicieron estragos. De hecho, llegó a aumentar hasta los 26.000, cifra que ha descendido en estos tres años en alrededor de seis mil desempleados o, si se prefiere, en un tercio en solo tres años. El Ayuntamiento de Elche también ha realizado diversas iniciativas para colaborar en un aumento de las ofertas de trabajo con foros, seminarios y encuentros entre empresas y trabajadores en paro..