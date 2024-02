Vida UMH, el proyecto de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) que sirve para estrechar lazos y crear sinergias entre la comunidad universitaria y la sociedad compartiendo gustos, lanza la sexta edición de su programación. Desde mañana lunes y hasta mayo, los cuatro campus de la UMH, ubicados en Altea, Sant Joan d’Alacant, Elche y Orihuela, van a estar repletos de vida a través de las más de 90 actividades que el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la Universidad ha preparado para este cuatrimestre. Algunas son gratuitas, otras de pago y están abiertas a toda la comunidad universitaria, así como al público en general en función del evento.

La esencia de este proyecto son sus Escuelas y Clubs. Concretamente, Vida UMH se vertebra en la Escuela Superior de la Industria Musical (ESIM); la de Moda y la de Cocina; así como en los Clubs de Escapadas Gastroambientales; de eSports; de Baile; el Club Do it Yourself (DIY); y como novedad, este cuatrimestre estrena el Club de Ilustración y Diseño.

Escuelas

En la anterior edición, la Escuela Superior de la Industria Musical (ESIM) brindó a toda persona interesada la posibilidad de practicar con el cajón flamenco. En esta ocasión, la ESIM lanza un taller de palmas flamencas junto al artista Fraskito, así como jam sessions o su habitual taller de voz.

Por su parte, la Escuela de Moda celebrará talleres de diferente temática como el de iniciación al diseño y patronaje; el de maquillaje y el del cuidado facial y capilar.

Por último, la Escuela de Cocina preparará maridajes de ron y chocolate, catas de vinos de Alicante, así como talleres de cocina mexicana, de aprovechamiento o de repostería creativa.

Clubs

En Vida UMH conviven clubs de temática variada que persiguen la filosofía de reunir a miembros de la comunidad con gustos afines y convertirse en lugares de encuentro para su disfrute.

En el Club de Escapadas Gastroambientales se realizarán excursiones por el interior de la provincia para disfrutar de diferentes rutas de senderismo a la par que se conoce la gastronomía local. El Embalse de la Cierva, Relleu o el Barranc de l’Encantà son algunos de los enclaves de los que podrá disfrutar toda la comunidad universitaria, mientras degusta platos típicos de la zona.

El veterano Club de Baile se mantiene incorporando estilos novedosos y atrevidos como el lIndy Hop, el Baile Polinesio y Bollywood.

Si te gusta dar rienda suelta a la creatividad, tu Club es el Do It Yourself (DIY). En él puedes participar en el taller de cerámica para hacer tu propio set de cuencos o embarcarte en el arte del macramé, con un taller en el que, a través de nudos básicos, podrás llevarte a casa tus creaciones convertidas en pulseras o llaveros.

Este Club ofrece también la posibilidad de hacer, con tus propias manos, velas de cera natural de panal de abeja; materia prima de un pequeño negocio familiar de mieles de Elche.

Paralelamente a estos talleres, el Club DIY repite la experiencia del MercArt UMH, un espacio en el que el estudiantado de la Facultad de Bellas Artes de Altea muestra sus trabajos mientras disfrutan de actividades dinámicas y juegos de dibujo donde crear sinergias con otros artistas.

Vida UMH también ha programado torneos de Fifa, Rocket League, Brawl Stars, Clash Royale o Mario Kart dentro de su Club de eSports; y estrena esta temporada el Club de Ilustración y Diseño, donde el ilustrador Álex Tarazón impartirá un taller de retrato expresivo con el que retratar con un estilo personal, aprendiendo a contar, a través del dibujo, los atributos psicológicos del sujeto retratado. Dentro de este Club también se celebrará un taller de serigrafía textil en el que poder diseñar tu propia camiseta y otro en el que desatar la creatividad y explorar nuevas tendencias, herramientas y técnicas que darán vida a tus ideas.

Próximamente, el Club de Influencers

La nueva programación de Vida UMH no termina con los talleres de las Escuelas y Clubs, sino que incluye eventos y actuaciones abiertas a todos los públicos como la charla/taller que impartirá en diseñador de moda Eduardo Navarrete; o la grabación del pódcast de los ‘Reyes del Palique’. Además, este ciclo tiene previsto lanzar próximamente el Club de Influencers y muchas novedades más que se irán desvelando a través de sus redes sociales (@vidaumh).

Más información e inscripción a toda la programación de Vida UMH en vidaumh.umh.es