Enfermos de párkinson en Elche reivindican un enfoque más humano para tratar la enfermedad

En este Día Mundial del Párkinson, el 11 de abril, desde la Asociación Párkinson Elche y la Federación Española de Párkinson, elevamos nuestra voz para promover un cambio vital a través de la campaña "Reivindiquemos la Inteligencia Emocional". Esta iniciativa es un llamado a la acción en defensa de un enfoque más humano y una valoración de nuestras habilidades personales en el manejo y abordaje de esta enfermedad. Algo que, creemos, nuestra asociación cumple con creces. Hemos sabido aunar la inteligencia artificial y la tecnología con la inteligencia emocional para no solo proporcionar acceso a terapias no farmacológicas de primera línea a cada persona con párkinson, sino también para fomentar un sentido de cercanía entre nuestros miembros y los profesionales que los acompañan día a día. Todos juntos formamos una gran familia en la que cada año se añaden nuevos miembros: nuevos profesionales, pero también nuevas personas afectadas por la enfermedad y sus familiares.

En una época dominada por la Inteligencia Artificial, es crucial no perder de vista la importancia de la Inteligencia Emocional. Esta habilidad nos permite comprender, utilizar y gestionar nuestras emociones de manera que reduzcan el estrés, faciliten una comunicación efectiva, fomenten la empatía, superen desafíos y mitiguenconflictos. Y, aunque nuestra asociación desempeña un papel crucial en este sentido, no solo como proveedoras de servicios sociales y terapéuticos, sino también como espacios de acompañamiento; nos enfrentamos a desafíos significativos en términos de recursos, financiación y apoyo en nuestra labor diaria.

Por ello, hoy también queremos destacar la necesidad de que las políticas públicas garanticen una asistencia sociosanitaria de calidad para todas las personas afectadas por esta enfermedad cubriendo las necesidades de los recursos económicos y de infraestructura necesarios. En nuestra labor, reconocemos la necesidad de gestionar esta enfermedad no solo mediante el trabajo multidisciplinar de nuestros profesionales, sino también a través de la inteligencia emocional de la sociedad y las administraciones públicas. Esto implica conocer las múltiples necesidades y abordarlas de manera eficaz, efectiva y eficiente. En este día, instamos a la sociedad a unirse a nuestra causa y formar parte de la mejora de calidad de vida de las personas con párkinson.

Defender un mundo donde la empatía y la comprensión sean los pilares sobre los que construyamos nuestras relaciones. Ya son trece años desde que nuestra asociación comenzó su andadura para ayudar alas personas y sus familias a aprender a convivir con esta enfermedad, la cual sigue sin tener una cura. Seguiremos aportando y colaborando para que la vida de las personas con párkinson sea lo más digna posible. Seamos emocionalmente inteligentes y empaticemos con ellas. Creando nuevos proyectos y eventos como Parkinsómetros en la que uno de nuestros socios más jóvenes, Javier Domingo Hinojosa, emprenderá una hazaña viajando en bicicleta desde Sevilla a Elche para dar visibilidad a la enfermedad de párkinson.

“No caminamos así porque estemos ebrios, no tardamos más tiempo porque seamos más perezosos, no sonrío como antes porque no me hagas la misma gracia. No me siento más triste porque esté más triste. No soy así porque yo quiera, tengo párkinson y necesito que me entiendas.”