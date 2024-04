Elche reconoce como Hijo Adoptivo al "padre" del Museo de Pusol, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad

Buenas tardes a todos Excmo Sr Alcalde don Pablo Ruz , Corporación Municipal, autoridades, familia y amigos. Gracias Mariano por tus palabras y a todos los que habéis hablado sobre mi persona. Es para mí un gran honor y una gran satisfacción recibir el nombramiento de HIJO ADOPTIVO DE ELCHE, si os soy sincero siempre me he sentido hijo de Elche, es una ciudad que me acogió como un ilicitano más desde 1964 que llegué con mis padres y mis hermanos.

Tras la publicación en los Medios de Comunicación de mi nombramiento, casi todo el mundo me habéis transmitido vuestra sorpresa al conocer que no era nacido en Elche, quizá porque desde que llegué aquí mi amor por esta ciudad y sus tradiciones ha formado parte de mi vida. En Elche conocí a Lolita, mi mujer, mi compañera de vida, ilicitana por los 4 costados, y con la que comparto mi amor incondicional por la Historia y tradiciones de Elche, el Misteri, Cantó, el amor por la Mare Deu y nuestra Semana Santa. Cuando terminé mis estudios de Maestro Nacional , y después de estar durante 5 años en otros destinos, en el año 68 salió a concurso la Escuela Unitaria de Pusol, una pedanía de Elche , y planteándome pedir ese destino, un día junto a Lolita fuimos en mi Vespa a conocerla , cuando estábamos llegando descubrimos que la escuela se encontraba en un lugar idílico , la visión del Campo de Elche en estado puro , los campos de algodón , maizales y muchas palmeras , esa imagen me hizo decidir pedir este destino , en el que te comprometías estar al menos 6 años, y así comenzó mi andadura en esa escuela que constaba de dos Aulas, una de niños y otra de niñas y dos viviendas para los maestros, los padres y vecinos se volcaron desde el principio con cualquier idea que les planteaba.

En la partida se realizaba la agricultura tradicional y al llegar la mecanización estos trabajos fueron desapareciendo y ahí fue cuando los alumnos comenzaron a recuperarla . Hicimos un huerto escolar que cultivaban los niños , y posteriormente en su lugar y junto con las dos viviendas construyó el Ayuntamiento el Museo Agrícola de Pusol siendo alcalde D Manuel Rodríguez. En aquella época tuve varios colaboradores, entre ellos, nombrar a Mari Lola Peiró y Sol Perez, que intervinieron en multitud de trabajos, exposiciones y la publicación de varios libros. En el año 1997 se incorporó un colaborador al Museo, Antonio Ródenas, y que ha sido mi compañero y amigo de andadura durante 20 años. En esas fechas se comenzó a construir el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol , gracias nuevamente al Ayuntamiento de Elche , siendo su alcalde D Diego Maciá.

Hicimos exposiciones, proyectos, conferencias, libros , artículos y lanzamos el Setiet , un boletín informativo . Comenzamos a recibir estudiantes de todos los países para aprender esa metodología de enseñanza enraizada en las tradiciones, el conocimiento del medio y su historia pasada. Y Elche, la ciudad, fue incorporándose al Museo, La calle Salvador tuvo entrada en el mismo con la desaparición de los comercios de antaño, Rico, Perez Seguí , la sombrerería Beltrán , sumándose otros comercios del centro de Elche como Monferval… la historia es muy larga y mi tiempo muy corto para contaros todas las muchas cosas que han ocurrido. Han pasado muchísimos amigos por el Museo, perdonarme si sólo nombro a algunos, me haría falta muchos días para nombrar a todas y cada una de las personas que hicieron posible que el MUSEO DE PUSOL de ELCHE sea uno de los tres Patrimonios de mi ciudad . Quiero nombrar a Luis Pablo, que presentó la candidatura a la UNESCO en el año 2009, siendo en ABU DABI donde se reconoció al Centro de Cultura Tradicional MUSEO ESCOLAR DE PUSOL como Patrimonio De La Humanidad en el apartado de BUENAS PRACTICAS DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL.

Son casi 68 años los que vivo en Elche, y más de 50 años los que estuve en la partida de Pusol de Elche, que sigue siendo parte de mi vida. Quiero agradecer a toda la partida de PUSOL, a los alumnos de todas y cada una de las promociones, maestros, padres, vecinos, alcaldes pedáneos, por su colaboración e implicación en todo momento y ante cada reto que les proponía, así como a todas las partidas del campo de Elche y a la ciudad de Elche. Agradecer a todos y cada uno de los ilicitanos que depositaron y depositan sus bienes más preciados, sus recuerdos y memorias y que contribuyen a que perduren nuestras raíces.

Gracias a todas aquellas personas que han hecho que mi nombramiento como hijo adoptivo de Elche sea posible. Agradecer a los industriales y empresarios por esa ayuda incondicional que me prestaron en los momentos de necesidad . Y a todos y cada uno de los colaboradores del Museo de Pusol , en todas sus etapas , por su amor a las tradiciones ilicitanas. Gracias a mi familia y a mis amigos por estar siempre ahí. Y por supuesto a mi mujer, Lolita, que siempre ha estado a mi lado, a mis hijos Raquel y Fernando y a mis 4 nietos ( Marcos, Nicolás, Gonzalo y Martina ) Agradecer al Excmo Ayuntamiento de Elche, y su alcalde Pablo Ruz, esta distinción que recibo con humildad y orgullo y llevaré en mi corazón de HIJO ADOPTIVO DE ELCHE, donde siempre me ha sentido muy querido. Gracias a todos