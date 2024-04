El centro peatonalizado de Elche incorporará bolardos automáticos para acotar el horario de carga y descarga

La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Elche prevé la sustitución de los bolardos fijos que se instalaron a raíz del final de las obras de peatonalización ejecutadas en 2020 en la plaza de Baix y la calle Corredera y que limitan los accesos al casco antiguo y parte del centro de la ciudad. La propuesta, que ya está en marcha, consiste en colocar otros automáticos e iluminados que se accionarían, en principio, de forma hidráulica y serían soterrados.

La decisión pretende acabar de una vez por todas con la imagen de vehículos aparcados, que no estacionados, en calles peatonales a cualquier hora del día, ya bien sea camiones, furgonetas o furgones, que ante la falta de una regulación optan por dejarlos lo más cerca de sus destinos en vez de utilizar las áreas de carga y descarga habilitadas en los alrededores y que sí tienen un tiempo límite.

Imagen o estética

No es una cuestión de imagen o estética, sino que la rodadura de vehículos pesados ha terminado por provocar daños en el pavimento, piezas de granito ajadas o iluminación que se colocó en el suelo y ya no funciona. Todo ello porque no se previó que tuvieran que soportar el paso de este tipo de vehículos. Como mucho, el de bicicletas y personas y de tanto en cuanto algún vehículo policial a baja velocidad. Un buen ejemplo de desperfectos lo han sido las losetas que colocó hace pocos meses el Círculo de Empresarios de Elche y Comarca (Cedelco) en la calle Trinquet, que terminaron destrozadas y han sido sustituidas por la mala imagen que daban siendo el homenaje a empresarios de calzado como los hermanos Quiles (Pepe y Diego), Rafael Bernabéu o Juan Perán. También en las piezas minuciosamente colocadas en la Plaça de Baix son visibles los desperfectos en una zona donde incluso estacionan vehículos de Policía.

Pivotes paa evitar el acceso de vehículos al centro de Elche / Pilar Cortés

El proyecto del concejal José Claudio Guilabert pretende dar una solución a un problema que el anterior equipo de gobierno y, en especial, la que fue su antecesora en el cargo, Esther Díez (Compromís), anunció en varias ocasiones, incluyendo el cierre por calles perimetrales para acceder al centro urbano si la matrícula no era de un residente o bien un vehículo se dirigía a un aparcamiento público, lo que nunca se realizó, al parecer, por los graves problemas técnicos que acarreaba y el mal resultado que había dado en otras ciudades.

Horarios

El responsable de Movilidad prevé dar una solución de cara a 2025 después de resolver varias cuestiones que hay sobre la mesa, como fijar el horario de acceso libre de camiones, furgonetas y furgones a la zona peatonalizada o cómo se controlará el acceso, bien mediantes cámaras lectoras de matrícula o con mandos a distancia que llevarán los residentes, así como los vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, Policía...). También tendrá que solucionarse cualquier contingencia con el funcionamiento mecánico de estos soportes. Guilabert reconoce que quizá hará faltan más zonas de carga y descarga limítrofes. También considera que la ejecución no será fácil porque hay que acostumbrar a los profesionales del reparto a realizarlo dentro de los horarios que se marquen, aunque el simple hecho de que se lo encuentren cerrado irá modificando conductas de trabajo. El edil insistió que los residentes tendrán acceso como tienen ahora y que se dará solución a cualquier problema extraordinario, como pueda ser una mudanza que, evidentemente, es más compleja y requiere mucho más tiempo que cualquier carga y descarga.

Irregulares

La implantación del sistema sí será un problema de difícil solución para las empresas de reparto de paquetería, cuyos trabajadores están sometidos a estrictos controles de tiempos, lo que les lleva a realizar estacionamientos acelerados y muchas veces irregulares en cualquier lugar próximo al destino. Sin acceso durante buena parte de la jornada van a encontrar en el plan que impulsa la Concejalía de Movilidad un enemigo.

Guilabert también reiteró que el equipo de gobierno no se plantea en ningún momento un cierre de accesos en el cordón perimetral a la zona centro a través de los puentes de Canalejas y Santa Teresa, que hacen confluir en estos momentos todo el tráfico en la calle Ángel, y que para Esther Díez era un asunto primordial para pacificar el tráfico.

