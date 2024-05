Elche fía la mejora de la eficiencia municipal a la mejora de sueldo a 76 funcionarios elegidos

Después de haber perdido hasta 8 millones de euros de Fondos Europeos para proyectos a ejecutar, algo de lo que el alcalde, Pablo Ruz, ha culpado al anterior equipo de gobierno (PSOE y Compromís) por no ejecutarlos en plazo, lo que obligará ahora a pagarlos desde las arcas públicas, el equipo de gobierno ha aprobado la creación de la Oficina de Fondos Europeos, una sección dentro del área de Servicios y Espacios Públicos, que se reestructura para ello (al igual que Recursos Humanos) con el objetivo de conocer las convocatorias de fondos públicos, elaboración de proyectos y su ejecución, además de la elaboración de la Agenda Urbana de Elche, que establece las líneas estratégicas que quieren llevarse a cabo en la ciudad. La captación de recursos públicos es una prioridad para poder llevar a cabo la financiación de diferentes proyectos, tanto los procedentes de la Unión Europea o los Next Generation, así como convocatorias propias del Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante”, explicó Juan de Dios Navarro. El área de Espacios Públicos ha sido una de las beneficiadas para incrementar sueldos a arquitectos e ingenieros porque "necesitamos tener personal cualificado para llevar a cabo proyectos tan importantes como la pasarela de Altabix, el intercambiador, el cambio de luminarias, Jayton,...". Juan de Dios Navarro habló de una fórmula que es "una inversión si nos permite no seguir perdiendo Fondos Europeos o subvenciones, como ha pasado hasta ahora".