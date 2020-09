Una representación de los vecinos de Charco Amargo ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Monóvar donde exigen “la retirada de todos los lodos y fangos que se han removido y depositado en los márgenes de la rambla y la solución definitiva el cese de vertidos procedentes de la estación de bombeo a través del aliviadero existente”.

Los últimos trabajos realizados en el cauce de la rambla de Charco Amargo ha creado “nuestro malestar y total desaprobación con la forma de proceder”, señalan los vecinos en su escrito, ya que desde el punto de vista sanitario “el movimiento de toneladas de tierras enfangadas han producido olores nauseabundos que hacen imposible la convivencia normalizada en los exteriores de nuestras viviendas. Además de la proliferación de mosquitos”.

Desde el punto medio ambiental, los vecinos señalan que “la solución no es trasladar el problema 200 metros más abajo del punto del vertido, puesto que ya no seriamos nosotros solos los que lo sufriríamos, si no que otros vecinos del término municipal pasarían a ser víctimas de una presunta ilegalidad manifiesta”.

El Vinalopó podría verse afectado

Los vecinos denuncian que “el haber bajado el nivel del cauce de la rambla con el único objetivo de hacer circular las aguas en sentido descendente hacia el rio Vinalopó, por una parte seria pasarle el problema a otros y por otra seria una verdadera barbaridad ecológica si tales lodos y líquidos entran en contacto con el rio.”