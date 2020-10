El diputado ilicitano Alejandro Soler en su reciente visita a Monóvar manifestó a INFORMACION que “la futura ubicación del puerto seco, al que aspiran las poblaciones de Villena, Novelda y Elda, será decidida por el gobierno central y el gobierno autonómico”.

Soler apunto que “la decisión estará basada en dos aspectos fundamentales, los informes urbanísticos y los informes técnicos, que deberán presentar las tres candidaturas existentes a día de hoy, ya que serán las coordenadas que marcaran la decisión final”.

Sobre “la rivalidad” surgida entre las tres ciudades aspirantes a albergar el puerto seco, gobernadas por tres alcaldes socialistas, Soler entendió las posturas de cada alcalde al señalar que “cualquier alcalde quiere lo mejor para su ciudad y esta infraestructura es muy importante de cara al futuro, ya que será el motor de la economía de la zona, de ahí que cada uno intente que el puerto seco se instale en su término municipal”.

A la pregunta de si él había tomado parte por una de las aspirantes, -Novelda-, para conseguir esta infraestructura, Soler señalo que “nunca me he pronunciado por ninguna de las tres candidatas y mucho menos por ninguna determinada. Lo que ocurrió es que me invitaron a un acto en Novelda sobre su candidatura y los medios me preguntaron mi opinión, señalando que me parecía un buen proyecto, como me imagino que si me invitan a un acto de este tipo en Elda o Villena, donde a buen seguro que tendrán sus buenos proyectos, también diría que se trata de un buen proyecto”.

El diputado Soler quiso dejar claro que “en la elección de la ubicación del puerto seco habrá que contar también con el sector empresarial e industrial, ya que estos sectores son muy importantes para el futuro desarrollo de la ubicación elegida y de su zona de influencia, que afectara a toda la provincia de Alicante e incluso a las provincias limítrofes”.