Es la primera vez que contemplamos a la Luna escalando la sierra del Cid en Petrer. El espectáculo lo ha captado con su cámara el eldense Jordi L. Coy, que ha aprovechado la salida de la última Luna llena para "sorprenderla" en pleno ascenso a la emblemática cumbre del Medio Vinalopó.

Gracias a esa elevación tan característica del terreno de la "Silla del Cid" y al movimiento del satélite de elevación/azimut ha sido posible plasmar una secuencia de 860 fotografías donde se puede observar a "Lola", en su bella plenitud, escalando la montaña.

"Al principio temí que las nubes estropeasen el momento pero me hicieron un favor porque, a medida que ascendía la Luna, las nubes bajaban. No la dejaron ver al principio de su recorrido pero dieron un toque que me encanta de nubes a la fuga", explica el autor.

La idea surgió hace tres meses. Jordi L. Coy pensó que por la inclinación de la sierra y la elevación del satélite podría captar todo su trayecto “acariciando” la roca y pareciendo que trepaba sobre ella. "Y así desde principio a fin hasta alcanzar la cima", puntualiza.

Durante varios días estuvo buscando el punto exacto en el que colocar su trípode y su cámara ya que, para conseguirlo, necesitaba la perspectiva correcta de la inclinación del Cid y que ésta coincidiese con la salida de la Luna. Pero había más. Jordi necesitaba evitar cualquier obstáculo que molestase la visión como un edificio, el tendido eléctrico o algo similar.

La planificación debía ser tan precisa que una variación de cinco metros hubiese supuesto un gran error para lograr el resultado que buscaba y que ha conseguido. Y como el que busca, encuentra, al final localizó el "lugar perfecto". A 8,5 kilómetros de distancia del Cid en línea recta y en el límite perimetral de Elda.

El vídeo está teniendo una gran acogida en las redes sociales y a este aficionado al mundo audiovisual le encantaría dedicarse profesionalmente a la astrofotografía. Ese es su sueño y, de momento, nos regala la escalada lunar a la sierra del Cid.