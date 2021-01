La velocidad con la que se está propagando en las últimas semanas el coronavirus entre la población y el incremento desmesurado de los contagios, con casi 4.000 nuevos positivos diarios en la provincia en los últimos días, ha llevado a muchos municipios a retomar las labores de limpieza y desinfección a fondo de espacios públicos y privados, como ya se hizo durante la primera ola, para ayudar a cortar la transmisión del virus. Aunque muchas poblaciones no han parado de limpiar zonas públicas con gran tránsito de personas o de población sensible, como centros de salud o colegios, estas labores se han multiplicado estos días ante la magnitud que está adquiriendo esta tercera ola y, además, han recuperado servicios que se prestaron en las semanas más duras del confinamiento y que hasta ahora no había sido necesario repetir.

Uno de los municipios que se ha volcado a fondo en estos trabajos es Aspe. Doce agricultores aspenses volvieron a sacar sus tractores en la tarde de ayer para fumigar la calles de la localidad contra el SARS-Cov 2. Los tractoristas arrojaron 25.000 litros de agua con hipoclorito de sodio (lejía) al 0,1%, cantidad a la que hay que sumarle los 9.000 litros del camión cuba que, de lunes a viernes, desinfecta el exterior de los lugares más sensibles de la localidad. Entre ellos el asilo, el centro discapacitados, el ambulatorio, el cementerio, el tanatorio, el mercado, o los principales supermercados y calles comerciales, así como bancos, colegios y guarderías.

De estas tareas diarias se vienen encargando desde el comienzo de la pandemia dos operarios municipales. Desde el Ayuntamiento de Aspe informaron ayer, además, de que las barredoras también difuminan hipoclorito por los cepillos. En este caso la disolución empleada para fumigar no supera los mil litros cada mañana.

Otra de las poblaciones donde se han retomado este tipo de trabajos es Benidorm. Allí, el Ayuntamiento de la localidad volverá a poner en marcha a partir de este lunes el servicio de desinfección de entradas y zonas comunes de comunidades y edificios privados y también lo hará en comercios, bares y restaurantes a partir del 1 de febrero, cuando la hostelería podría recuperar su actividad si las nuevas restricciones que entraron en vigor ayer son efectivas y se frena la curva de contagios. Para realizar la desinfección en bloques privados, Ayuntamiento y empresa concesionaria del servicio de limpieza, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) destinarán un total de 21 operarios, que trabajarán a partir del lunes, día 25, en turnos ininterrumpidos de lunes a domingo, para llegar al mayor número de inmuebles posibles.

El alcalde de la localidad, Toni Pérez, explicó que este servicio contempla la desinfección de los soportales, portales y patios exteriores de las comunidades de propietarios que lo soliciten, así como las zonas de uso común abiertas al uso y tránsito de los vecinos, sin coste alguno para las comunidades, como ya se realizó durante las semanas de confinamiento. Entonces, fueron 1.280 las comunidades de propietarios que solicitaron este servicio, cuya brigada efectuó algo más de 3.100 desinfecciones en total, según datos aportados desde el consistorio.

Las nuevas tareas de desinfección fueron anunciadas el miércoles por el alcalde benidormense y hasta ayer, en un solo día, se habían registrado más de un centenar de solicitudes. Igualmente, el alcalde afirmó que esta desinfección en edificios privados se suma a las que se vienen realizando de manera ininterrumpida desde marzo en espacios públicos y a la campaña de limpieza y desinfección a fondo por barrios que comenzó la pasada semana, con seis operarios y tres vehículos.

Por último, cabe señalar que el Ayuntamiento benidormense ha recibido una subvención de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de 267.000 euros por las medidas adoptadas para apoyar al comercio frente a los efectos del covid-19. En concreto, para compensar el gasto realizado en desinfección de establecimientos o adaptación de mercados y mercadillos. La ayuda abarca el 90% del dinero invertido por el municipio en estas labores.

Entre los ayuntamientos que también han intensificado estos días la desinfección de calles y espacios públicos figuran también los de La Nucía, l’Alfàs del Pi o Finestrat, dentro de las medidas extraordinarias que se están adoptando debido a la mala evolución de la pandemia.