Miguel Hernández y Elda

Pero en esos cuatro meses, que fueron la antesala y el comienzo de la Guerra Civil, el poeta de Orihuela le envío a su amada 20 cartas de amor. Él estaba entonces residiendo en Madrid, trabajando en la elaboración de la Enciclopedia de Toros por encargo de la editorial Espasa-Calpe, y en la correspondencia que mantenía con su entonces novia -entre dos y tres cartas semanales que a veces solo tardaban un día en llegar a su destino- alude en muchas ocasiones a la Elda de 1936. La mayoría de esas epístolas estaban fechadas con la palabra «Amor» y una de ellas, enviada el 5 de mayo, con la palabra «Locura» en referencia al manicomio provincial que entonces se encontraba en Elda. Precisamente hablando en una de sus misivas de su corbata le dice Miguel a Josefina: «Mándame otra a ver si me vuelvo loco del todo y me tienen que llevar a tu manicomio». Y en otra también le hace un guiño sobre el mismo asunto: «Espérame del quince en adelante que cualquier día me verás llegar a Elda entre dos locos, derecho al manicomio».

Este desconocido legado ofrece una valiosa información sobre la vida y el amor de la pareja. «La correspondencia es muy interesante y también permite profundizar en muchos aspectos de los que nada se sabía sobre la actividad intelectual del poeta, de su situación personal y laboral así como de su visión de Elda y Madrid en aquel momento», explica Joan Pamies, experto en la figura del poeta y hombre de confianza de Josefina.

«En sus cartas Miguel Hernández alude a Elda en muchas ocasiones. Quería conocer la ciudad, pensaba que se hablaba valenciano, le preguntaba a Josefina los kilómetros de distancia que había hasta Alicante y en una de ellas incluso le expresó su premonitoria preocupación por el traslado que su padre solicitó al cuartel de Elda indicándole que «es un sitio peligroso y puede haber revueltas», precisa Joan Pamies destacando otra de las misivas en las que se aprecia a un Miguel Hernández ávido de noticias de su musa: «Dime en tu próxima carta si te acomodas a la vida de Elda, dime si tienes alguna amiga ahí, si las cosas de tu casa están mejor, si se ha colocado tu hermano y si tienes algún taller para ir a coser».

En otra misiva también muestra su añoranza por estar con Josefina: «El tiempo arreglará las cosas como nosotros deseamos, aunque yo no dejo de pedirme cada día contigo que ese tiempo no sea largo que podamos vivir con tranquilidad y besos». También le da consejos: «Hazte amiga de alguna chica de ahí, ya que no tienes a nadie ni a María ni siquiera. Cuéntame si vas a ir a algún taller a coser, si has salido ya por el pueblo, si es como Orihuela de grande, si es más alegre o más feo. (...) Tu sabes, nenica buena, que puedo ir a Elda pero no por muchos días...» se sincera el poeta explicándole que no tiene dinero para costearse una estancia de dos días en la ciudad.