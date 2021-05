Comportamiento "ejemplar" en las no fiestas de Petrer

Petrer ha superado con "sobresaliente" el fin de semana de las no fiestas de Moros y Cristianos según ha destacado la concejalía de Policía Local y Seguridad Ciudadana que ha hecho un balance positivo de estos últimos días y no ha dudado en calificar de “ejemplar” la conducta de los vecinos ante la ausencia de incidentes. El concejal del área, Pablo Lizán, ha indicado que “los festeros han dado un ejemplo de civismo y han respetado las normas que prohibían la apertura de cuartelillos para el consumo de bebida o comida”, ha señalado. De hecho, la Policía Local ha intensificado la vigilancia sobre estos espacios festeros y no se ha levantado ninguna acta de sanción, tampoco ha habido quejas de vecinos por ruidos ni botellones en la vía pública.

“Estamos muy satisfechos de este comportamiento porque se pone de manifiesto que todos hemos entendido que lo importante ahora es acabar con la pandemia y para ello no podemos descuidarnos ni un minuto”, ha indicado el edil.

La Policía Nacional ha participado durante el fin de semana en la vigilancia extraordinaria que se ha llevado a cabo y únicamente se han puesto actas informativas en algunos establecimientos de hostelería por cuestiones como la distancia de mesas o los aforos. “Tampoco es una cuestión que haya sido preocupante ya que en términos generales todos han cumplido y no ha habido nada reseñable”, ha señalado Lizán.