Elda inicia el proceso para disponer de 480 viviendas sociales

Elda cuenta actualmente con 320 viviendas sociales en régimen de alquiler y de compraventa pero el Ayuntamiento se ha marcado el objetivo de disponer de otras 160. De este modo se podrá alcanzar el 4% del parque inmobiliario de la ciudad ya que en estos momentos no supera el 1,5%. El proceso ya se ha iniciado, gracias al sistema del tanteo y retracto, con la adquisición de cuatro nuevos pisos que ya están en disposición de ser adjudicados. Son las primeras adquisiciones de este tipo que se hacen en los últimos quince años en Elda y el concejal de Vivienda, Javier Rivera, confía en seguir aumentando el número de viviendas sociales a través de esta herramienta. De hecho, ya hay más operaciones en fase de estudio aunque desde el equipo de gobierno de PSOE-EU no se fijan fechas concretas para alcanzar las 160 viviendas programadas. «Lo haremos en el menor tiempo posible porque son necesarias», ha señalado Rivera puntualizando, no obstante, que también «dependerá del ritmo de ventas que las entidades financieras realicen a los fondos de inversión, conocidos coloquialmente como fondos buitres, y de las cuantías económicas y estado de los inmuebles».