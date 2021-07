Elda se suma a la condena por el asesinato homófobo en A Coruña

El Ayuntamiento de Elda se ha unido a la condena del asesinato homófobo de la pasada semana en A Coruña y rechaza cualquier tipo de violencia por motivo de orientación sexual. El alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el socialista Rubén Alfaro, ha recordado que la víctima, Samuel, tenía 24 años y estaba con una amiga, haciendo una videollamada, cuando lo increparon al grito de "maricón" y acabaron cruelmente con su vida de una paliza".

Dice Alfaro que lamentablemente este caso no es único. "Las agresiones homófobas en los últimos años se suceden por todo nuestro país. Por eso la concentración de este martes es especialmente relevante, porque frente a quienes agreden, insultan y atacan las libertades personales, nosotros y nosotras nos levantaremos y defenderemos el derecho a ser, a amar y a vivir en libertad y diversidad. Por Samuel, por lo que ha sucedido no caiga jamás en el olvido. Por todas las personas que han sufrido algún tipo de discriminación por su condición sexual. Pero sobre todo porque no haya ninguna víctima más", subraya el alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.